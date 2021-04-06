CoCo「全品項買1送1」30秒翻牌考驗免費抽！加碼「無籽綠葡萄冰沙」新品太欠喝

以咀嚼系飲品著名的「CoCo都可」不定時推出線上優惠遊戲及新品，繼近日首度開賣爆夯款「圓筒珍奶包」，這回再度推出長達11天的「CoCo飲品記憶大考驗」，限時30秒內翻牌成功即有機會抽中「全品項買1送1」，而品牌也同步祭出限定新品「春日綠啵」，一連串活動手搖控必衝！

CoCo話題飲品「星空莓莓」、「星空葡萄」、「百香雙響炮」、「珍珠奶茶」統統變身Q版圖案。圖／CoCo提供

CoCo最新記憶大考驗即日開跑，只要加入Line官方帳號或直接進入活動頁，4/16即可參與「翻牌記憶」活動，限時30秒內找出4對相同圖案飲品，即可抽指定優惠，包含「同品項買一送一」、「第二杯半價」、人氣飲品百香雙響炮「第二杯20元」、視覺系星空葡萄「第二杯30元」、「現折10元」、「現折5元」等，天天都能試手氣。優惠限到店外帶使用，可兌換至4/23，所有優惠不併用。

新品春日綠啵限定開賣。圖／CoCo提供

此外，除了星空葡萄，這回CoCo期間限定開賣淺綠色療癒系「春日綠啵」，嚴選澳洲無籽綠葡萄以及白葡萄冰沙，沁涼滋味搭配招牌波波晶球，豐富口感值得嘗鮮。另外，北桃竹地區截至4/30獨享「蜜香檸凍」特價35元、拿鐵咖啡第二杯7折好康，中南區/花蓮/離島/商場/北車/西門/永康門市除外。

CoCo翻轉記憶大考驗

活動期間：即日起至4/16（兌換時間至4/23）活動期間：至活動頁、登入LINE賬號即可參與翻牌活動，30秒內完成即可獲得「同品項買一送一」、「第二杯半價」、「百香雙響炮第二杯20元」、「星空葡萄第二杯30元」、「現折10元」、「現折5元」等優惠。注意事項：南港展覽館/遠雄汐止/捷運北車/環球板橋/桃捷A12/內壢家樂福/台中新時代/文心秀泰/清境小瑞士/台南南紡/高雄夢時代/高雄草衙道/高雄悦誠門市不參與此活動。

圖／CoCo提供

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