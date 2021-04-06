「麥當勞ｘ阿華田」邪惡聯名甜點！敲碗必吃「可頌霜淇淋冰狗、爆餡巧克力派」

麥當勞新品無極限！繼早前超萌「荷包蛋拿鐵」席捲社群版面，中國麥當勞3月攜手阿華田祭出多款聯名新品，其中「阿華田霜淇淋」、「可頌冰狗」、「阿華田巧克力派」成為網友打卡主角，每款邪惡視覺和特色滋味大大誘發嘗鮮慾望。

圖／小紅書@吃貨大J

中國麥當勞限定最夯聯名甜點中，首波熱賣款為「阿華田酷脆華夫筒」，阿華田霜淇淋撒上滿滿的巧克力粉，加上酥脆的黑色甜筒，配上獨家設計的甜筒套，吸睛指數滿分。而早前吃過IKEA「冰狗」的人應該對「可頌霜淇淋冰狗」的組成不陌生，當地取名為「阿華田心凍角」，本體為可頌夾入濃郁的阿華田冰淇淋，外皮酥脆內甜蜜，為整體口碑最佳的商品。

圖／小紅書@大發

而麥當勞的派和冰旋風作為經典必點品項，這回最新「阿華田風味派」包入濃郁的阿華田巧克力，脆皮內撥開就爆餡；「阿華田麥旋風」每口都能挖到綿密牛奶冰淇淋，上方灑滿阿華田可可粉及巧克力醬，螞蟻人會愛，另有甜度較低的「阿華田甜筒」可以選擇。

圖／小紅書@大發

此外，本次聯名也打造了冷熱兩款的「阿華田拿鐵」，冰拿鐵上方為奶油，熱拿鐵則為奶泡，最頂端才是阿華田可可粉。另外評價較低的「阿華田千層蛋糕」層層鋪滿麥芽巧克力及鮮奶油，可惜部分饕客都不買單，但也有人建議可以冰鎮味道更佳，在台的麥粉趕快敲碗期待台灣麥當勞也能盡快開賣吧！

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