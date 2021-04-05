「HERSHEYS焦糖花生綿綿冰」太邪惡！台式馬卡龍+巧克力超加分，打卡再送杜老爺
螞蟻人準備出動！高雄發跡的冰品專賣店「大碗公」除了有大份量的特色，也經常推出視覺味覺兼具的新品，吸引冰品控搶吃。如今品牌於4月一口氣推出3款新品，其中最搶眼的莫過於HERSHEY'S聯名款「金色好時代」，沁涼綿綿冰上佐以滿滿的花生顆粒，最後放上整顆台式馬卡龍及一片HERSHEY’S巧克力，邪惡組合絕對必吃！
大碗公此回與HERSHEY’S聯名打造黃金好時代綿綿冰，基底為焦糖花生冰磚，上層鋪滿了濃郁可可粉，加上花生的口感堪稱絕配。而最上方圓滾滾的台式馬卡龍鬆軟甜蜜，HERSHEY’S搭著吃或留到最後分開吃都沒問題，整體味道被美食部落客盛讚不死甜，簡直太誘人。每碗售價95元，即日起也開放聯名冰品限定好康，凡拍照上傳至臉書或IG貼文，並標註2大標籤，即可獲贈杜老爺冰淇淋乙球，加入冰內更升級，每人每日限參加一次。
此外，喜歡更清爽路線的可選擇「活益乳酸多酸奶水果綿綿冰」，新鮮切塊水果淋上酸奶，酸甜美味超療癒。若偏好古早味，大碗公也新推「嫩仙草冰2.0」，芋泥、芋圓、花生、湯圓、紅豆全包辦，豐盛配料一口接一口，保證吃個過癮！大碗公於高雄共有7家直營店，全台總計約70家門市，趁著天氣回暖之際不妨試試限定口味吧！
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