CoCo「圓筒珍奶包」買得到了！加碼清原芋圓第2杯半價、霜江Mojito冰茶49元開喝

手搖控統統看過來！CoCo年初公佈的「限量珍奶包」只送不賣，時尚造型讓粉絲敲碗想買，如今官方宣佈首度開放加購，只要購買星空葡萄、星空莓莓任兩杯即可加價帶走；而人氣品牌清原芋圓也於連假祭出指定飲品「第2杯半價」限時優惠，霜江則聯名冰火氣泡酒打造2款新品，三大最新好康一次看。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

CoCo「圓筒珍奶包」加價購隱藏版優惠報你知

圖／CoCo提供

CoCo2月份曾於臉書抽獎贈送「圓筒珍奶包」，皮革質感的艷紅色直筒包，配上金鍊營造搶眼視覺，照片公開後詢問度破表。如今官方宣佈即日起開放加價購活動，購買任兩杯絕美星空葡萄或星空莓莓，即可用249元入手2021春夏爆款珍奶包，放飲料之餘平常也可作為出門包收納手機、領錢袋，數量有限，售完為止。

另外跟大家分享限定門市的隱藏版買法，若在每日14:00至17:00期間到店外帶「星空葡萄」，即可搭配下午茶優惠以特價55元購入原價75元的品項，代表兩杯現省40元，讓整體加購價變得更便宜。活動僅限北、桃、竹地區，中南區、花蓮、離島、商場、北車、西門、永康門市優惠另計。

霜江X冰火氣泡酒「微醺茶酒系新品」每杯現省16元

圖／霜江提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

霜江本次攜手冰火氣泡酒推出「微醺茶酒系新品」，首款「經典莫西多冰茶」基底為綠茶，調入Mojito經典檸檬汁和薄荷葉，再融合金黃香檳口味的冰火，清爽的微醺口感喝了超放鬆，而「金桔檸檬乳酸沙瓦」則採用金桔與檸檬原汁，加上冰火乳酸沙瓦，強調大人味的金桔檸檬，兩款皆已開賣，原價65元，4/11前可享49元優惠價。

清原芋圓「坎格拉系列」第二杯半價優惠到4/5

圖／清原芋圓甜品飲料新店中正店

而以芋圓、芋泥手搖最為引以為傲的甜點店「清原芋圓」，本次選擇蜜蜂工坊聯名的坎格拉系列「果香紅茶、蜜凍紅茶」為促銷主打，截至4/5快閃祭出連假「第二杯半價」優惠，讓大家假日用清甜滋味療癒身心。

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