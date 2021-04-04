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最強跨界組合！「CAFE!N硬咖啡」聯手「珍煮丹、嵜本吐司」打造獨家新品，絕美餐點一次看

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 艾莉
圖／cafein 官方網站
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曾經與知名麵包店吳寶春、台南冰淇淋店蜷尾家聯名合作的「CAFE!N 硬咖啡」，這次又帶來什麼最新力作？黑白簡約風格加上招牌LOGO驚嘆號，自2018年開店起，目前CAFE!N已有7家分店。除了有著冠軍咖啡的頭銜，也時常與各式品牌聯名，四月份將攜手珍煮丹、SAKImoto嵜本，推出期間限定商品。

CAFE!N聯名珍煮丹「燕麥冠軍拿鐵vs.職人黑糖珍珠」

珍煮丹以招牌且富有香氣的黑糖珍珠起家，4月6日起也將能在CAFE!N門市喝得到！只要於CAFE!N全門市購買大杯飲品，就能以10元加購珍煮丹黑糖珍珠。特別推薦「燕麥冠軍拿鐵」加黑糖珍珠，選用alpro比利時植物奶，乳糖不耐症者也能享用。冠軍飲品燕麥奶香搭配黑糖香氣的Q彈珍珠，多層次口感味蕾超滿足！

圖／cafein官方網站
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 CAFE!N聯名SAKImoto嵜本「濃情吐司禮盒」

另外，CAFE!N也與東京超夯生吐司「SAKImoto嵜本」聯名推出母親節禮盒。此次嵜本研發出「alpro燕麥奶」搭配「福源花生醬」的限定口味，搭配手工揉製的湯種吐司，特別工法以鎖住燕麥奶的香氣。禮盒內含alpro燕麥奶&福源花生餡吐司、極美自然生吐司、CAFE!N冠軍單品濾掛咖啡(5入)，送禮自用兩相宜。

圖／cafein官方網站
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更多新品訊息

珍煮丹飲品販售期間：4/6-5/2，全門市皆有販售
母親節禮盒販售期間：4/6-4/25、4/27-5/2預購，詳情請洽各門市人員

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