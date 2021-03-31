Dcard網友熱議「最好喝的超商奶茶」是哪款？茶味Vs.奶味，這款居然勝出！
氣溫逐漸提高，也將迎來飲料市場的旺季，而許多人最愛的就是「奶茶」，為求方便便利商店的奶茶成為許多人的首選，但網友也分為「茶味濃」、「奶味濃」兩派，許多網友也分享自己最愛的奶茶，其中一款奶茶近日就掀起討論。
Dcard上就有網友以「遇真愛了啦 直接空降我的超商奶茶no.1」標題分享自己最愛的奶茶，網友是「茶味濃」的愛好者，強調自己是螞蟻人奶茶上癮者，對她來說「奶茶是正義，是一道曙光」，從以前的奶味控到現在的茶味控，但發現要找到茶味明顯、不要怪香料氣味、不要死甜的，真的很稀少，網友分享無意間喝到萬丹奶茶後大為驚艷，直呼這次遇到真愛了，她形容茶的味道嘗得到，而且喝起來「很滑順，清爽」。
貼文一出，網友又掀起論戰，「茶味控」紛紛附和「茶味控真心大推」、「不是厚奶派的終於又有茶味濃的選擇了」、「萬丹奶茶這次GOOD JOB」，不過也有網友看錯重點提到「我只看到腿..」、「抱歉，你的奶茶擋到美景了」。
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