星野銅鑼燒「抹茶布丁銅鑼燒」新口味開賣！抹茶布丁＋黑糖蜜入餡，嘗鮮價必吃
抹茶控的季節來啦！人氣名店「星野銅鑼燒」繼早前推出原味「焦糖布丁銅鑼燒」、苦甜風「摩卡可可布丁銅鑼燒」，這回帶著全新抹茶口味重磅登場！品牌這次以柴蜜抹茶布丁為主角，特別嚴選手工柴燒黑糖蜜，混搭出有燻糖香氣的「柴蜜抹茶布丁銅鑼燒」，即日起至4/5還有優惠價，大家把握時機出發吧！
星野銅鑼燒布丁新食感第三波新推「柴蜜抹茶布丁銅鑼燒」，採用日本京都茶葉工藝「森田園抹茶利休」，製成正宗宇治抹茶風味的布丁本體，加上台南在地手工柴燒黑糖，而療癒綠色系的奶油餡特別調和了手煮蜜黑豆、抹茶，配上鬆軟的蜂蜜餅皮，入口的甜蜜滋味配上些許抹茶茶韻，清新味道令人期待。
之前2款夯爆的布丁銅鑼燒於全家便利商店即可就近買到，在期待抹茶新品進駐超商前，大家也可先用特價嘗鮮。即日起至4/5，柴蜜抹茶布丁銅鑼燒可享每個42元（原價45），官網訂購則有6入、12入、20入裝。若想3款口味一網打盡，也可選擇6入3口味指定盒裝，摩卡可可、焦糖、抹茶各2入，同享250元優惠價，現省20元。
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