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抹茶控搶喝！可不可ｘDcard「抹茶百香蒟蒻、抹茶鮮奶冷露」挑戰最HIP手搖、真心話貼紙免費送
抹茶愛好者3/31起準備開喝！可不可熟成紅茶每回推出的限定新品，都成為飲料控話題中心，品牌本次繼「春蘋紅茶」後，聯手年輕人最夯社群網站Dcard主打「真心話」聯名，全新打造2大抹茶手搖「派森末茶」與「露比末茶」，並一口氣設計1款鮮艷搶眼的活動杯身、8款活動杯膜及數位遊戲體驗，活動期間嘗鮮還能免費獲得限量真心話貼紙組，粉絲必收藏！
可不可攜手Dcard以真心話為主題，搭配60年代嬉皮士概念，分兩波、兩種性格角色祭出聯名新飲品。3/31首推色彩鮮明的「派森末茶」，橘黃、綠撞色源自靜岡抹茶與百香果蒟蒻的組合，加上可不可招牌冬瓜調味，滑順香甜的風味令人期待。另一款「露比末茶」的粉嫩基底採用了比利時紅寶石巧克力，混入靜岡抹茶鮮奶，再結合冬瓜風味，豐富層次為味覺及視覺增添華麗感，將於4/14接力登場。
而此次聯名除了有新口味，杯身設計也走亮麗路線，杯膜則有職場、感情、友情及空白情境4款。可不可更與Dcard也推出神還原Dcard熱門首頁的遊戲互動體驗，大家可透過網站免登入加入線上真心話，即可成為專屬主人公，還能分享給想對話的人。另外，3/31起凡到店單筆消費含任一活動新品，即贈限量真心話貼紙一組，數量有限，贈完為止。
可不可抹茶新品資訊
派森末茶（3/31開賣）中杯售價55元、大杯65元；北北基、離島、百貨商場中杯60元、大杯70元。露比末茶（4/14開賣）中杯售價65元；北北基、離島、百貨商場中杯70元
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