「神之肉桂捲」爆紅搶瘋了！ 特搜網友熱議大台北肉桂捲店家Top 15

​小孩才做選擇，這些我都要吃！

肉桂控看過來！朝思暮想的脆脆外皮、鬆軟麵包，放入口中香味直衝鼻尖與腦門，就是這一味，你們最愛的肉、桂、捲排行榜來啦！

你愛濕還是乾的？味道嗆還是溫的？加堅果、奶油、檸檬霜還是淋醬？身為一個專業的肉桂控，為了吃到完美夢幻逸品，絕對不惜現場排隊、上網搶購！許多一捲難求的名店比演唱會還難買，甚至紅到有專屬社團《肉桂捲情報中心》，大家想盡各種辦法，就為了吃到一個神美味的肉桂捲啊～

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出網友討論度最高的大台北肉桂捲店家，肉桂控們一起出發蒐集自己的美味地圖吧！

image source：fb/Miss V Bakery

15 葛胖手作麵包坊

不少人遠道而來就為了吃到葛胖手作麵包坊的肉桂捲，除了基本以外，特殊口味更多達13種，香草乳酪、鹹檸檬、橙漬柳橙、黏呼呼焦糖、檸檬奶油、蘋果肉桂、檸檬糖霜、芋泥肉鬆、山形玫塊、杏仁醬肉桂捲、草莓醬肉桂捲，這叫蒐集控怎麼辦啊！

每天11:00準時出爐，但因為附近鄰近許多大學，通常下午3點就銷售一空，想朝聖的大家記得調個鬧鐘，油門催起來就出發噢！

地址：台北市文山區木柵路一段147號

價格：$70 這裡買

13 大山咖啡店

有別於一般網美咖啡店，一走進大山咖啡店就會聞到濃濃的咖啡豆香，黑板上寫著菜單和咖啡豆產地，點一杯來配肉桂捲，享受安靜的日常，簡直別有一番風味。

純粹的肉桂味配上好吃的麵包體，加上核桃一併入口，口味不會過甜，這就是小確幸的感覺！週三、五、六、日才有肉桂捲供應，千萬不要撲空囉～

地址：台北市信義區莊敬路423巷2弄1號

價格：$165 這裡買

12 奶油先生Mr. Butter Café

以柯基屁屁麵包聞名的奶油先生Mr. Butter Café，不訂購絕對吃不到，其實焦糖肉桂捲也是他們的招牌之一，很多客人每去都必點，焦糖的味道搭配堅果的口感，吃下去連心都開朗了起來！真的讓小編想跟老闆說：「我還想點三個！」

另外，每天下午五點後柯基店長「布丁公主」都會準時上班，如果想一睹公主的風采，記得算好時間再去噢～

地址：新北市板橋區松江街107號



價格：$108 這裡買

10 Coppii Lumii living coffee 冉冉生活

冉冉生活就在充滿甜點店的行天宮站，無論是早午餐、義大利麵還是各種甜食，網友評價都在水準之上，適合一群好朋友聚餐，也是一個人去看書或上網的不限時咖啡店。他們的招牌肉桂蝸牛卷配上奶油～更是甜而不膩、外脆內軟，想吃的肉桂控們記得要先預定噢，不然很多時候到下午3點就賣完了！

地址：台北市中山區龍江路298巷23號

價格：$108 這裡買

9 承繼

號稱有300層的神仙肉桂捲就在這裡啦！店家經過多年研發出「肉桂阿曼」征服不愛太甜、不愛肉桂味的客人，酥脆的口感是別具心裁的創意，肉桂中毒者也有「肉桂阿曼濃厚版」可選擇，另外還有「肉桂布里歐千層」推薦給喜歡輕盈、柔軟麵包的人，真的是相當用心的店家，絕對值得大家奮力的品嚐下去！

地址：台北市松山區敦化北路244巷17號

價格：$130 這裡買

8 鹹花生咖啡館 Salt Peanuts

鹹花生咖啡館位於有著文青氣息的大稻埕，據說這裡的鎮店之寶肉桂捲有種讓人回味無窮的魔力，加熱後淋上肉桂醬再點綴蛋白霜，不少人慕名而來。

而他們店內還設有開放式的庭院，非常適合拍照取景、IG打卡，只能說美景配上美食絕對是能療癒大家的心靈啊！

地址：台北市大同區迪化街一段197號

價格：$130 這裡買

7 Twin Brothers Coffee

台北車站總讓人有一種繁忙卻又不會在這裡停下腳步的感覺，不過Twin Brothers Coffee就開在京站附近的華陰街，讓許多肉桂捲的粉絲紛紛特地前來品嚐。

許多客人吃過表示回不去，表面酥酥內裏軟軟，帶上核桃與肉桂糖漿，入口就會發現價值所在，可說是真材實料的必訪店呀～

地址：台北市大同區華陰街77號

價格：$110 這裡買

6 珠寶盒法式點心坊 boîte à bijoux

有地表最強肉桂捲之稱的珠寶盒法式點心坊，走進店裡讓人彷彿一秒走進法國的甜點店，不僅有琳瑯滿目的甜點，還有各式各樣的麵包。

當然少不了讓人吃了會轉圈圈的肉桂捲，香噴噴的肉桂的味道撲鼻而來，濃郁綿密的法國布里歐麵包搭配甜而不膩的糖霜，帶來不凡的享受，真的讓人忍不住一口接一口。

地址：台北市大安區麗水街33巷19之1號

價格：$60 這裡買

2 蒼蠅咖啡商行 Fly Cafe、Fly's Kitchen

想吃肉桂捲嗎？排隊排起來！在網路上被稱為「台北最厲害肉桂捲神手」老闆蒼蠅哥，累積不少忠實顧客，聽說他的肉桂捲不只讓肉桂控瘋狂，還能讓原本不愛肉桂的人都忍不住想嚐！

備受部落客、甜食老饕們推崇的蒼蠅哥，一開始從Fly's Kitchen發跡，後來由弟弟管理，另開了姊妹店Fly Cafe蒼蠅咖啡商行，只能說不提早排隊的話，絕對只能望排興嘆吃都吃不到！其實他們每個月都有提供限量宅配，老話一句，要買就鎖定粉絲團，不然一個不小心就被搶完啦～

地址：臺北市大安區敦化南路1段295巷4號

價格：$90 這裡買

1 Miss V Bakery

說到肉桂捲，許多人第一時間會說出「Miss V Bakery」的名號，在肉桂捲還沒火紅的時候，就已默默研發許多口味，讓人一試成主顧，除了基本原味外，還有超級肉桂肉桂捲、焦糖黏黏包肉桂捲、糖霜肉桂捲、奶油起司肉桂捲、義式濃縮咖啡肉桂捲等，一共五個固定發售的特殊口味。

最近更推出了加強版的辣味肉桂捲，無論是辛辣程度、肉桂比重、奶油還是捲數都有所提高，詢問度馬上爆增啦！

地址：台北市大同區赤峰街49巷22號1樓

價格：原味肉桂捲 $70，其他口味皆為$90 這裡買

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月28日至2021年03月27日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大台北肉桂捲名店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



