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大苑子「浮誇芒果山剉冰」只要180元！愛文芒果冰沙、愛文翡翠4/1全台登場

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

大苑子芒果季來襲！主打新鮮水果的大苑子搶先帶大家體驗夏季美味，首波推出三款芒果新品，其中獨家限定的「芒果山剉冰」由愛文芒果堆疊而成，加上一顆許慶良鮮奶酪浮誇至極，另外手搖控期待的「愛文芒果冰沙」、「愛文翡翠」也已於市府夢想店搶先登場，4/1起全台同步上市，大家準備開喝！

「夏日芒果曼波」為市府夢想店限定販售。圖／大苑子提供
「夏日芒果曼波」為市府夢想店限定販售。圖／大苑子提供

大苑子與屏東在地農民合作，強調今日採、明日用，本次以現採芒果全新打造「夏日芒果曼波」冰品。香甜的愛文芒果堆好堆滿，淋上現熬的芒果果醬、特A級許慶良鮮乳煉乳，再放上一顆手工許慶良鮮奶酪，濃郁奶香與鮮甜芒果，尬上爽口的剉冰碰撞出新滋味，市府夢想店獨賣，每碗售價180元，高CP值讓芒果控吃到過癮。

愛文芒果冰沙中杯售價80元，大杯110元；愛文翡翠售價65元。圖／大苑子提供
愛文芒果冰沙中杯售價80元，大杯110元；愛文翡翠售價65元。圖／大苑子提供

而大苑子暢銷商品「愛文芒果冰沙」為夏天必來一杯的人氣款，本次率先回歸，嚴選屏東枋山枋竂在欉紅愛文芒果製成，每口吃得到芒果丁，豐富口感令人著迷。另一「愛文翡翠」則走清爽路線，翡翠綠茶為基底，加上愛文芒果配成完美組合，目前可於市府夢想店提前嘗鮮，4/1則可在台灣各大門市購入。品牌也透露，過後將新推芒果霜淇淋、新鮮裁切芒果及其他相關甜點，喜愛芒果的粉絲4月可以一路吃喝啦！

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