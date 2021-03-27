「全聯ｘ108抹茶茶廊」神組合！「富士山捲、抹茶生吐司」12款甜點太欠吃

抹茶控要失心瘋啦！全聯We Sweet每回推出的主題甜點皆為話題必吃，本次特別與北海道著名抹茶甜品專門店「一〇八抹茶茶廊」合作「2021全聯抹茶季」，獨家打造12款抹茶、焙茶甜點，即日起至4/22期間販售。若集滿5張抹茶季聯名LOGO，還能用銅板價50元換購「大判燒＋冰抹茶套餐」，比5折優惠還划算，看完新品就衝鄰近全聯門市吧！

抹茶富士山捲99元。圖／全聯福利中心

全聯We Sweet攜手「一〇八抹茶茶廊」一共推出9款甜點及3款預售限定商品，嚴選宇治抹茶與靜岡焙茶，其中主打的「抹茶富士山捲」最搶眼，可愛的小山造型由抹茶戚風蛋糕包覆抹茶香緹組成，山頂則淋上抹茶甘納許，苦甜滋味絕對正宗。而全聯「READ BREAD生吐司」繼去年掀起搶購潮，這回推出抹茶新口味，除了純天然食材製成的濕軟麵包體，還附有抹茶煉乳醬，作為大小朋友的早餐或下午茶都合適。

「READ BREAD抹茶生吐司」2片售價65元，4吋「抹茶雙層乳酪蛋糕」169元。圖／全聯福利中心

此外，現場將可選購「抹茶雙層乳酪蛋糕」、「抹茶焙茶大福」、「抹茶提拉米蘇」、「抹茶焙茶巴斯克」、「焙茶生乳酪」、「焙茶蜜布丁」及「醇濃抹茶焙茶千層」2入裝，每款都能感受純正醇厚的抹茶及焙茶香。若想要完整的千層蛋糕慶生或聚會分食，則可選擇預購版，「醇濃抹茶焙茶千層」10入雙重滿足，另有「焙茶蒙布朗」、「抹茶焙茶菠蘿泡芙」同步開放預購，活動快閃至5/6。

「醇濃抹茶焙茶千層」現場2入129元，預購10入599元；「抹茶焙茶菠蘿泡芙」6入一盒199元。圖／全聯福利中心

值得一提的是，嚐鮮以上甜點可別急著把包裝丟了！因為只要蒐集盒上5張抹茶季聯名LOGO，造訪「一〇八抹茶茶廊」門市即可以50元換購價值120元的「大判燒及冰抹茶套餐」，換購次數不限，讓喜愛抹茶粉絲吃新品享回饋。不僅如此，若到「We Sweet Café」台北大安延吉店及台中市政店，還可喝得到一〇八抹茶茶廊特調「蜂蜜抹茶啤酒」、「抹茶拿鐵」等，配上「抹茶紅豆慕斯蛋糕」、「焙茶栗子慕斯蛋糕」，唯二門市限定別錯過！

一〇八抹茶茶廊推出抹茶及焙茶口味大判燒，內含蕨餅、濃郁卡士達。圖／一〇八抹茶茶廊臉書專頁

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