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萬波3款「綠豆沙手搖」高顏值登場！波霸綠豆沙超欠喝 最狂銅板價古早味
古早味手搖陣容再升級！曾推出「市場豆花系列」的萬波島嶼紅茶，這回以每個人的兒時回憶綠豆湯為主角，一口氣推出3款新品「呱呱綠豆湯」、「波霸綠豆沙」及「綠豆沙牛奶」，將復古風味發揮極致，價格也是35元就能開喝，手搖控3/30要出發！
萬波本回特別重現童年經典美食，以嚴選綠豆手工熬煮製成「呱呱綠豆湯」，加入「呱呱圓」，冷喝沁甜爽口，熱喝也能懷念媽媽的味道。而飲料控會愛的「波霸綠豆沙」喝得到綠豆冰沙配上黑波霸，人氣組合的豐富口感為一大亮點。另一「綠豆沙牛奶」則將綠豆沙與醇濃鮮奶完美混合，滑順滋味喝起來超過癮，白色與綠色的視覺亦十分吸睛。
綠豆系列新品將於3/30起於全台萬波門市開賣，甜度部分可選擇正常與微糖，「呱呱綠豆湯」售價中杯35元、大杯45元，中杯「波霸綠豆沙」與「綠豆沙牛奶」則售價45元、大杯55元，三款統統銅板價，隨手攜帶一杯便利且低負擔，小資族也能嚐鮮！
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