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打卡夯品「地球冰淇淋」永不下架！美拍還能響應環保，地球只有一個限購單球

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／小紅書@蘇州栗子味、官方IG@gelatodalcuore
圖／小紅書@蘇州栗子味官方IG@gelatodalcuore

為呼籲全球人民一起守護地球，今（3/27）天晚間8點30分為2021年度「地球一小時」關燈日活動，配合這項有意義的國際性環保運動，今天想跟大家分享一家因應地球造型冰品及環保理念爆紅的「燕麥地球冰淇淋」，由於開賣後人氣出乎意料火爆，讓官方宣佈這款品項將永不下架，代表未來每個人都有機會吃得到！

圖／官方IG@gelatodalcuore
圖／官方IG@gelatodalcuore

中國上海義式冰淇淋品牌「DAL CUORE」早前與瑞典OATLY燕麥品牌合作，以燕麥奶為基底，打造「燕麥地球冰淇淋」高顏值新品。最吸睛的外觀採用抹茶蝶豆花和椰子等食材，調配出天然綠、藍色，神還原地球外表，隨手拍都好看，至今仍在席捲小紅書社群版面。而這款冰淇淋吃得到濃郁抹茶味，純素口味吃起來也毫無負擔，嚐鮮美拍兩相宜。

圖／小紅書@蘇州栗子味
圖／小紅書@蘇州栗子味

值得一提的是，店家研發此口味的出發點為提醒大家關注全球變暖趨勢，並以「地球只有一個」為理念，強調別讓它融化，還限定每人只能買單球，創意想法讓品牌及「燕麥地球冰淇淋」迅速爆紅，原訂快閃兩個月的活動也確定持續保留上市，讓「地球一直都在」。目前於上海「DAL CUORE」本店及北京朝陽大悅城「OATLY」門市皆可購入，期待未來開放自由出國後，也有機會能夠吃到啊！

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