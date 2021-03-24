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「史努比可麗餅、胡士托霜淇淋」＋11款周邊萌翻！gelato piqueｘ史努比獨家聯名

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@cuterosalind授權、IG@jouisafoodie授權
圖／IG@cuterosalind授權IG@jouisafoodie授權

史努比粉絲一定要吃！超夯可麗餅gelato pique café日前與PEANUTS花生漫畫聯手，特別新推2款史努比主角可麗餅及一款霜淇淋，還推出11款周邊，讓鐵粉們能嘗鮮聯名美食，還能打卡、收藏萌度指數破表的限量商品，期間限定千萬錯過啦！

「史努比巧克力冰淇淋可麗餅」售價200元。圖／IG@jouisafoodie授權
「史努比巧克力冰淇淋可麗餅」售價200元。圖／IG@jouisafoodie授權

gelato pique caféｘPEANUTS花生漫畫本次一共推出3款獨家甜點，包含「史努比巧克力冰淇淋可麗餅」、「查理布朗香蕉鮮奶油可麗餅」以及「胡士托牛奶霜淇淋」，每樣品項都附上對應角色的餅乾超可愛。「史努比可麗餅」內擠滿鮮奶油，附上一球巧克力冰淇淋，最後撒上彩虹糖霜碎塊，再插上一支捲心酥，包裝還有經典黑白史努比大頭，絕對是史努比愛好者的最佳選擇。

「查理布朗香蕉鮮奶油可麗餅」180元，「胡士托牛奶霜淇淋」150元。圖／IG@cuterosalind授權
「查理布朗香蕉鮮奶油可麗餅」180元，「胡士托牛奶霜淇淋」150元。圖／IG@cuterosalind授權

另一查理布朗款可麗餅則包有香蕉切片及療癒的鮮奶油，外圍還是「查理布朗」代表性的鋸齒形圖案黃色T模樣，呆萌極了。而喜愛冰淇淋的人可以選擇「胡士托牛奶霜淇淋」，醇濃奶香的冰淇淋本體香甜滑順，上方放有胡士托餅乾，作為湯匙吃冰也超便利。

圖／IG@cuterosalind授權
圖／IG@cuterosalind授權

而此次聯名除了店面佈置有三位主角加持，新亮點正是11樣限量開賣的周邊，也同步等著大家。商品包含不同圖案款式的馬克杯、杯墊、保溫瓶、餐盤及環保背袋等，功能橫跨質感居家小物或攜帶出門的便利品，史努比迷快手刀衝！

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