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超商4款最強新冰！井村屋「抹茶冰淇淋蛋糕」首登台，好市多纖三薯變身雪糕

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／健司提供、編輯葉穎樂攝
圖／健司提供、編輯葉穎樂攝

熱天吃冰超消暑，冷天吃冰更過癮！日前井村屋「銅鑼燒冰淇淋蛋糕」全新打造「宇治抹茶冰淇淋」口味，好市多纖三薯脆片也正式變身銅板價冰棒，今天就跟大家分享超商4款最新洗版夯品，順便加碼小資優惠買法，即日起出發7-ELEVEN、全家便利商店，就可搜刮最強冰品小點心嘗鮮啦！

井村屋3大當地熱銷款「銅鑼燒冰淇淋卷」

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

大家還記得2月爆夯的「焦糖布丁冰淇淋蛋糕」嗎？井村屋這款最強冰品，近期變身抹茶控必收的新口味。品牌帶著兩款日本限定明星商品「銅鑼燒抹茶冰淇淋卷」、「銅鑼燒香草冰淇淋卷」登台，攜手7-ELEVEN獨家開賣，即日起即可在全台門市購入。

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

井村屋「抹茶冰淇淋蛋糕」採用宇治抹茶風味的冰淇淋，上方及底部皆淋上抹茶最佳搭檔紅豆泥，搭配鬆軟的餅皮，不必耗時間待冷凍冰品回軟就能很好入口。另一款「銅鑼燒香草冰淇淋卷」冰品本體添加了北海道奶油，並強調增量2倍的紅豆泥，香甜風味大升級，作為下午茶甜點或是嘴饞時的小點心超合適，免出國就能就近吃到日本暢銷美食，每支售價65元，限定兩件9折。

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

而早期賣到斷貨的全家X井村屋「焦糖布丁冰淇淋卷」因不甜膩的口味備受喜愛，在粉絲的敲碗下，3月已陸續補貨，原價同樣為65元。但好消息是全家目前祭出第二件6折優惠，而全聯福利中心也已悄悄上架，單支只要50元，建議大家衝一波全聯囤貨CP值最佳！

纖三薯QQ雪糕

圖／IG@life_food_20201010授權、健司提供
圖／IG@life_food_20201010授權、健司提供

除了井村屋，近期話題最高的新品，莫過於好市多人氣歷久不衰的「健司纖三薯脆片」，竟變身夢幻視覺、味道兼具的地瓜冰棒。這款「纖三薯QQ雪糕」小七獨賣，冰品與薯片同樣嚴選台57黃地瓜、台66橘地瓜、台73紫地瓜，三色紋路吸睛指數爆表，還加碼紫玉地瓜製成的QQ圓，增添咀嚼口感。「纖三薯QQ雪糕」每支48元，即日起至4/20可享2件95折嘗鮮價，粉絲們可別錯過掃貨時機啦！

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