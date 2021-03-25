剛起鍋就被掃光！雙北「Q彈地瓜球」4攤必吃，還有隱藏版「芋頭球」芋香十足超涮嘴

台灣美食文化享譽國際，不論是精緻料理、平價美食，或是庶民街頭小吃，都能吃到傳遞美味人心的悸動。小編今天整理雙北4家人氣地瓜球攤販，炸得金黃酥脆的外皮與Ｑ彈的口感在網路上討論度極高，幾乎是剛起鍋就統統被掃光，下次路過時買一包作為散步點心不傷荷包又吃能得開心。

台北｜公館素食地瓜球

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「公館素食地瓜球」的美味程度連南部人都知道，圓滾滾的地瓜球堪稱是全台數一數二的大顆，無論是口感或份量都能感受到老闆滿滿的誠意。這家位於公館捷運站1號出口周邊的地瓜球攤販，從排隊的盛況就能感受到超高人氣的魅力，其地瓜球炸得金黃香酥，個頭比其他地瓜球還大粒，口感外酥內Ｑ且扎實，味道上無油耗味清爽順口，每一口都能吃到真材實料的感動，就算是放冷了也美味。公館素食地瓜球小包30元、大包50元，基本上人多時得排隊等上近一個鐘頭，儘管如此仍吸引不少人潮排隊。

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地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷8-1號

台北｜無名排隊手工地瓜球芋頭球

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位於通化夜市內的「無名排隊手工地瓜球芋頭球」評價不一，其香氣四溢的地瓜球仍擄獲不少吃貨的胃。老闆阿伯不定期出沒在夜市的小角落，堅持手工古法現做，一人拿起大鏟子重壓熱鍋上的地瓜球，其販售的地瓜球口感扎實有嚼勁，地瓜味香氣濃郁，令人一顆接著一顆吃停不下來。除了地瓜球外，芋頭球更是不少網友大推的品項，其口感Ｑ彈又帶有濃郁的芋香，且能單顆入手相當划算。

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地址：台北市大安區臨江街84號周邊

新北｜新莊最讚QQ蛋

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「新莊最讚QQ蛋」是超過20年的老攤販，在Google上有上千則評論、4.5顆星的好評價，是新莊人必吃的銅板小吃之一，幾乎當地人都知名的人氣攤販。其販售的地瓜球堅持手工製作，經過老師傅油炸過後香氣十足，口感外脆內Q，好吃且不油膩，就算放涼了也不會有膩口的油耗味。另外每顆13元的芝麻球也是必點品項，不管剛起鍋吃或放涼後吃都美味。不過要注意的是，不少網友反應排隊時間過長，基本上半個小時起跳才能買到，相當消磨耐心，建議打烊前試試運氣可能10分鐘就能買到。另有網友指出地瓜球好吃，但攤販衛生有待加強。

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地址：新北市新莊區建豐街2號

新北｜快樂地瓜球

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「快樂地瓜球」是樂華夜市裡的人氣攤位之一，因其販售的地瓜球大顆飽滿，地瓜香氣十足，且口感Ｑ彈有嚼勁，深受不少吃貨喜愛，而後陸續在雙北開了多家分店，不少夜市都能看見快樂地瓜球的攤位，頗具高人氣。樂華夜市除了快樂地瓜球，還有網友大推「富美地瓜球」，下次路過夜市不妨兩家比較看看，找到自己喜歡的口味。

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地址：新北市永和區永平路79號

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