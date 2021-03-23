乳酪芝士塔「5折」吃！義美87週年慶祭6大優惠，3/30壽星最狂好康必收

台灣本土品牌「義美食品」從零食、飲品、蛋糕乃至冷凍食品皆有人氣商品，像是義美小泡芙、義美奶茶、冰淇淋就屬最常見的不敗品項。義美今年迎來87歲生日，為歡慶週年慶，特別祭出一系列回饋活動。其中3/30壽星可享「乳酪芝士塔」、「純豬肉鬆130g」半價優惠，與義美同月同月同日生的長輩，還可獲得價值超過8888元的超狂生日禮，一般民眾即日起也有全豆系列「全面8折」，最新6大優惠現在就查收！

圖／義美食品提供

義美本回週年優惠推出壽星專屬好康，3/30生日的民眾即日起至3/31可享「乳酪芝士塔」單件5折優惠，口味有重乳酪、Oreo黑炫乳酪，綿密蛋糕體吃得到濃郁香氣，配杯熱茶更合適，每人限購2顆。而3/25至4/2期間則有「純豬肉鬆130g系列」壽星半價優惠，包含原味純豬肉鬆、海苔芝麻、純豬肉脯、鱈魚鬆，每人限購3罐。

圖／義美食品提供

1934年成立的義美也呼喚87歲壽星，3/30當日壽星可一口氣獲得「6888元等值生日禮」、24個「壽桃」，若本人親臨門市還可再領取紅包禮金2000元。此外，只要是1934/3/16至4/15期間出生的長者，也可於3/27至4/1到店領生日禮，分別有一條義美中蜂蜜蛋糕、一罐常順軍益生菌-頂級保健及任兩罐純豬肉鬆130g系列。提醒大家所有壽星活動需要登入身份證字號，無法重複領取，活動期間可憑相關身份證件到全台門市領取壽星禮。

圖／義美食品提供

先別因為不是上列壽星而失望，品牌也釋出了全民適用的「全豆系列商品」優惠。3/26前凡購買義美全豆豆奶系列、義美全豆醬油系列，即享8折，會員還能再95折，開喝義美低糖高纖全豆豆奶或囤貨義美全豆醬油等。即日起至4/1，加入會員則可獲得當月辦卡禮，加碼一瓶400ml無糖四季春或375ml檸檬紅茶，粉絲們快把握機會出發！

全豆系列商品嘉年華（全民活動）

活動期間：即日起至3/26義美全豆豆奶系列、義美全豆醬油系列全面8折，會員再95折

義美87週年慶 3/30壽星專屬優惠

純豬肉鬆130g優惠生日優惠期間：3/25-4/2(五) 9日限定壽星生日優惠：純豬肉鬆130g系列單件5折，每人限購3罐乳酪芝士塔優惠生日優惠期間：即日起至3/31壽星生日優惠：乳酪芝士塔(重乳酪、黑炫乳酪)單件5折，須於2021/5/8前領取，每人限購2顆。

義美87週年慶 壽星長者活動

1934/03/30當日壽星生日禮領取時間：3/30、3/31 2日限定壽星生日禮：價值6888元等值生日禮、壽桃24個、壽星親臨再送紅包禮金2000元壽星生日：介於1934/3/16-4/15生日禮領取時間：3/27-4/1 6日限定壽星生日禮：義美中蜂蜜蛋糕 乙條、常順軍益生菌-頂級保健 乙罐、純豬肉鬆130g系列任兩罐

義美87週年慶 擴大招募義美會員

加碼期間：即日起至4/1(四)加碼內容：當月辦卡禮＋無糖四季春400ml或檸檬紅茶375ml乙瓶

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