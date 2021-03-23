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攜手一〇八抹茶茶廊！beard papa抹茶季4/1登場，濃郁滑順的「抹茶卡士達內餡」必吃

聯合新聞網 / 陳信儒
beard papa抹茶季攜手一〇八抹茶茶廊，推出六款抹茶甜點。 圖／beard papa提供
beard papa抹茶季攜手一〇八抹茶茶廊，推出六款抹茶甜點。 圖／beard papa提供

甜點控最期待的聯名！日式泡芙工房「beard papa」宣布聯手日本抹茶甜點專門店「一〇八抹茶茶廊」，展開為期兩個月的抹茶季盛典，將陸續推出6款抹茶系列泡芙，純粹而獨特的滋味絕對一試傾心。

「beard papa」抹茶季將於4/1登場，嚴選京都宇治產抹茶粉、堅持手工拌勻，使beard papa招牌卡士達醬與抹茶粉100%融為一體，不產生任何塊狀，讓饕客們每一口都能吃到茶香味濃郁卻不苦澀的完美滋味，如同品嘗一杯日本道地抹茶飲般的好口感。

beard papa攜手一〇八抹茶茶廊，推出六款抹茶系列甜點。 圖／beard papa提供
beard papa攜手一〇八抹茶茶廊，推出六款抹茶系列甜點。 圖／beard papa提供

beard papa抹茶季亮點新品「抹茶白玉杏仁棒棒」，將酥脆杏仁外皮擠進濃郁滑順的抹茶卡士達醬，上頭再點綴幾顆Q彈圓潤的白玉，多層次的口感與風味宛如踏上一場視覺與味覺的京都之旅！抹茶白玉杏仁棒棒於4/16起開賣，限定店鋪販售，每日限量40枝售完為止（每人限購1枝）。

另外「黑日式泡芙」將招牌日式泡芙製成獨特的黑色外皮，口感依舊外酥內軟，搭配抹茶卡士達，讓人停不了口，可說是味覺與視覺的全新享受。

beard papa抹茶季新品「抹茶白玉杏仁棒棒」吃得到Q彈圓潤的白玉。 圖／beard papa提供
beard papa抹茶季新品「抹茶白玉杏仁棒棒」吃得到Q彈圓潤的白玉。 圖／beard papa提供

beard papa抹茶季販售資訊

●抹茶白玉杏仁棒棒

販售時間：4/16起開賣、每日限量40枝（每人限購一枝）。

販售地點：SOGO復興店 B3F、SOGO天母店 B1F、SOGO中壢店 B1F、微風台北車站店 1F、環球南港車站店 B1F、微風南京店 1F、CityLink 松山車站店 1F、板橋大遠百店 B1F、統領桃園店 1F、大江購物中心店 B1F、三井OUTLET台中港店 2F、三井OUTLET林口店 GF、宏匯廣場店 7F、台中勤美店 B1F、SOGO新竹巨城店 B1F (預計4月上旬開幕)、信義誠品店 B1F (預計4月下旬開幕)。

售價：95元／個。

●其他抹茶系列泡芙

販售時間：4/1-5/30陸續推出，數量有限售完為止。

售價：65元起／個。

抹茶 泡芙 京都 甜點 購物中心

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