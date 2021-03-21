聽新聞
test
0:00 / 0:00
名字對對碰「買一送一」連5天開喝！舒油頭、伊莉莎白紅茶書房優惠必收
手搖控也有份了！近期全台因壽司郎意外掀起鮭魚熱潮，許多業者也順勢推動姓名優惠，除了各大美食、海鮮餐廳、伴手禮甜點，即日起至3/25為止，凡到訪人氣飲料專賣店「舒油頭」、「伊莉莎白紅茶書房」也能享身份證姓名對對碰好康。兩家品牌活動加起來一共13字，對中任一同音字即可享指定飲品買一送一，幾率偏高，讓粉絲免改名就能開喝。
店裝、杯身皆走網美路線的手搖店「舒油頭」祭出連5日優惠，即日起到3/25，只要身分證上的名字「粉、紅、型、男、旺、鮮、果」7字中任一同音字，購買兩杯大杯「正港滿杯旺鮮果」，即享買一送一。經典明星商品「正港滿杯旺鮮果」喝得到蘋果、百香果、鳳梨等新鮮水果切片，茶湯為四季春調入手工熬煮的鳳梨糖水，讓大家享優惠同時，還能一起支持台灣果農。
另一主打華麗貴族風裝潢的「伊莉莎白紅茶書房」，同步推出5日限定買一送一好康。3/25為止的活動期間到店，只要姓名有與「紅、茶、女、王、書、房」一致的同音字，就能享有大杯「日不落大英帝國」買一送一，省錢暢飲鎮店紅茶。
延伸閱讀：
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言