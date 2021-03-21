名字對對碰「買一送一」連5天開喝！舒油頭、伊莉莎白紅茶書房優惠必收

手搖控也有份了！近期全台因壽司郎意外掀起鮭魚熱潮，許多業者也順勢推動姓名優惠，除了各大美食、海鮮餐廳、伴手禮甜點，即日起至3/25為止，凡到訪人氣飲料專賣店「舒油頭」、「伊莉莎白紅茶書房」也能享身份證姓名對對碰好康。兩家品牌活動加起來一共13字，對中任一同音字即可享指定飲品買一送一，幾率偏高，讓粉絲免改名就能開喝。

圖／舒油頭 Slowly,Yo

店裝、杯身皆走網美路線的手搖店「舒油頭」祭出連5日優惠，即日起到3/25，只要身分證上的名字「粉、紅、型、男、旺、鮮、果」7字中任一同音字，購買兩杯大杯「正港滿杯旺鮮果」，即享買一送一。經典明星商品「正港滿杯旺鮮果」喝得到蘋果、百香果、鳳梨等新鮮水果切片，茶湯為四季春調入手工熬煮的鳳梨糖水，讓大家享優惠同時，還能一起支持台灣果農。

圖／伊莉莎白紅茶書房提供

另一主打華麗貴族風裝潢的「伊莉莎白紅茶書房」，同步推出5日限定買一送一好康。3/25為止的活動期間到店，只要姓名有與「紅、茶、女、王、書、房」一致的同音字，就能享有大杯「日不落大英帝國」買一送一，省錢暢飲鎮店紅茶。

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