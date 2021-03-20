4/2前「冰滴拿鐵」天天送！奎克咖啡進駐高雄義享天地　不限時咖啡廳新選項

高雄全新百貨「義享天地」今（20日）正式開幕，主打餐飲的A館共進駐114家餐飲品牌，其中本就從高雄發跡的咖啡廳「奎克咖啡」，也加入超強飲食陣容，更祭出獨家優惠，即日起至4/2為止凡到店消費，滿額即贈鎮店「冰滴拿鐵」免費兌換券，現賺160元。

圖／奎克咖啡提供

「奎克咖啡」此次插旗高雄義享天地A館3樓，裝潢維持北歐風的簡約設計，現場提供各款精品咖啡、現做輕食如燉飯、熱壓吐司、鬆餅等，不限時、附插座更是一大亮點，為聚餐、唸書、打發時間最新好去處。而奎克咖啡義享店也推出限定優惠，即日起至4/2，但到店單筆消費滿200元，即贈價值160元的「冰滴拿鐵券」，下次到訪就能免費開喝，高雄鄉親千萬別錯過。

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