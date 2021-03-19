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「米其林3星」的法國甜點！ 漢來海港蒙布朗必吃，早餐Buffet再享6.25折
愛吃甜點的顧客有福了！「漢來海港自助餐廳」與法國米其林三星甜點主廚Alexis Bouillet合作，打造12款結合台灣元素的法式高級甜點料理，即日起至4月11日限定全7間分店推出。另外至6月底，早餐Buffet下殺6.25折，每日限量前100名，Buffet控快衝！
疫情打亂了所有餐飲業者的營銷模式，不過也創造新的商業模式。「漢來美食集團」雖然去年營收下滑，但旗下「漢來海港自助餐廳」仍然是許多Buffet饕客高分評價的餐廳，尤其主打中、西、日式近200道料理任吃，吸引不少大胃王前往嚐鮮。
這回推出的兩大活動，無疑是想要提供最優質的餐飲服務吸引顧客消費。其中即日起限定至4月11日的「2021浪漫派對甜點季」，是由法國三星米其林星級甜點主廚Alexis Bouillet親自打造12道甜點，有蒙布朗、聖多諾黑、費南雪與磅蛋糕等，把台灣熱銷的芒果、百香果與烏龍茶等食材結合法式甜點料理元素，迸發出絕妙精緻的高級口感，一吃就愛上。
另外「早餐好時光」特價活動，原價480一人的早餐Buffet直接下殺6.25折，只要300元（10%服務費另計），值得注意的是活動僅限於平日的早上6點30分至10點30分，且還有每日前100名的限制，想吃的顧客即早前往囉。
漢來海港自助餐廳
營業時間：11:30–14:00, 14:30–16:30, 17:30–21:30
臉書：https://www.facebook.com/hilaiharbour
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