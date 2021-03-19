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日系外資估宏達電今年恐續虧損 目標價降至25元

別管肯德基了！全台再掀「蛋塔熱」6選，鹹蛋黃與泰奶口味網推必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
這回UDN小編嚴選全台必吃的6家「爆夯必吃的蛋塔」， 保證看完口水直流。 圖／克莉斯塔 christinetart臉書粉專 圖／克莉斯塔 christinetart臉書粉專 圖／柯老二糕餅臉書粉專
這回UDN小編嚴選全台必吃的6家「爆夯必吃的蛋塔」， 保證看完口水直流。 圖／克莉斯塔 christinetart臉書粉專 圖／克莉斯塔 christinetart臉書粉專 圖／柯老二糕餅臉書粉專

日前蝦皮因為系統設定錯誤造成原價一盒6入的肯德基蛋塔禮盒竟然只要35元（原價一盒185元），造成超過8萬盒瞬間下單，事後蝦皮緊急修正並祭出優惠券補償措施，全台也再次掀起「蛋塔熱」。這回udn小編嚴選全台必吃的5家「爆夯蛋塔」，保證看完口水直流，快揪團吃起來吧！

檀島香港茶餐廳Honolulu Cafe

若喜穿歡吃港點的顧客，一定都會知道這家「檀島香港茶餐廳」，尤其招牌的「極品蛋撻」更是人氣必點，純黃色的蛋塔內餡配上號稱192層酥皮的外衣，每口咬下綿密的口感與甜而不膩的滋味，還有網友表示比香港的還道地好吃！

地址：台北市信義區松壽路1號B1

電話：02-6613-1013

圖／檀島香港茶餐廳Honolulu Cafe臉書粉專
圖／檀島香港茶餐廳Honolulu Cafe臉書粉專

倆倆號

倆倆號為開放式座位的異國小食店，目前已穿梭在各大百貨或車站，主打各式各樣的熱壓吐司，但其實蛋塔有不少網友「隱藏推薦」，該家蛋塔有著濃郁蛋奶香氣、金黃微焦烤色與酥脆喀滋外皮的完美結合，非常令人著迷，不定期也會推出像是黑糖珍珠蛋塔等特殊口味，絕對必吃。

臉書：https://www.facebook.com/lianglianghao.Inc/?ref=page_internal

圖／倆倆號臉書粉專
圖／倆倆號臉書粉專

柯老二糕餅

柯老二糕餅販售各式糕餅，但最讓人津津樂道的是他們家的台式蛋塔，有別於一搬的脆皮，更像是有飽滿厚實的塔皮，且賦有蛋香的餡料口感紮實，除了原味之外，也有咖啡與楓糖口味，都是熱賣必嚐鮮的口味，日前販售規格為單盒六入（210元）與八入（280元）。值得注意的是，自4月1日起因原物料調漲，價格勢必會微幅調升，所以儘快趁漲價前衝去購買吧！

地址： 台北市南港區忠孝東路六段421號

電話：02 2788 8659

圖／柯老二糕餅臉書粉專
圖／柯老二糕餅臉書粉專

圖／柯老二糕餅臉書粉專
圖／柯老二糕餅臉書粉專

克莉斯塔 christinetart

「克莉絲塔」是台中人非常喜愛的蛋塔專賣店，主打各式自製研發特殊口味的蛋塔，像是泰泰茶糖蛋塔，是由泰式紅茶與手工自製茶糖研發而成，吃起來如泰式奶茶的濃郁口感，其他還有焦糖海鹽、抹茶松露等，日前三月還上市新品「草莓凱西塔」，快嚐鮮吃吃看喔！

地址：台中市西區美村路一段117巷17號

電話：0937-200-802

圖／克莉斯塔 christinetart臉書粉專
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圖／克莉斯塔 christinetart臉書粉專
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貝林古堡

貝林古堡是彰化知名的葡式蛋塔專賣店，堅持每日新鮮現做並限量販售，通常第一波出爐時間分別為平日的11點與假日的10點，繽紛綜合單價一盒270元，兩盒優惠450元，可吃到六種口味，包含原味、抹茶紅豆、比利時巧克力、養生竹碳、北海道鮮奶與焦糖瑪奇朵等，若不想購買整盒，單顆售價落在40至50元。

地址： 彰化縣溪湖鎮彰水路一段113號

電話： 04-881-0557

圖／貝林古堡 葡式蛋塔臉書粉專
圖／貝林古堡 葡式蛋塔臉書粉專

圖／貝林古堡 葡式蛋塔臉書粉專
圖／貝林古堡 葡式蛋塔臉書粉專

ML拖車甜點

ML拖車甜點是由一對夫妻自2016年一手建立台南工作室並打造各式手工甜點的品牌，尤其自製研發的蛋塔成為網友推薦必吃的甜點之一，其中人氣超夯的「鹹蛋黃古德烈蛋塔」，帶有濃郁塔餡與包覆一顆鹹蛋黃的絕妙滋味。其他還有芋頭也是熱賣打卡口味，更多預訂請上臉書或電話洽詢。

地址：台南市安南區海東三街49號

臉書：https://www.facebook.com/dessert.railer/?ref=page_internal

電話： 0980-629-028

圖／ML拖車甜點臉書粉專
圖／ML拖車甜點臉書粉專

圖／ML拖車甜點臉書粉專
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蛋塔 必吃 甜點 茶餐廳

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