「哈密瓜」布丁在找你！ 同音9折、同姓送你一杯、全名相同免費吃布丁1個月

布丁控快看！跟著沸沸揚揚的壽司郎「愛的迴鮭．尋人啟事」風潮，台南人氣紅磚布丁發起「全台哈姓大調查」呼叫姓哈的朋友們站出來，活動自3/20~4/30止，姓氏為「哈」姓者，可免費領取一杯「哈密瓜布丁」；與「哈密瓜布丁」這5字任一字同音者，可享9折優惠；若全名同音同字叫做「哈密瓜」，將能幸運獲得「免費布丁1個月」，口味還任意挑選，請你吃到撐！

「哈密瓜你人在哪？想要請你吃布丁啦！」由府城十大伴手禮、布丁界愛馬仕之稱的台南人氣布丁專門店「紅磚布丁」發起哈密瓜姓氏大調查，3/20~4/30於全台門市出示證明姓名之相關文件（如身分證、健保卡、駕照、學生證），姓「哈」可免費領取哈密瓜布丁乙杯，名字內有「ㄏㄚ」「ㄇㄧˋ」「ㄍㄨㄚ」「ㄅㄨˋ」「ㄉㄧㄥ」其中一字同音者，單筆消費可享9折優惠，中文姓名同音同字叫「哈密瓜」，ㄧ個月內可至門市分次親領共30杯免費布丁口味任選。

圖／擷取自紅磚布丁粉絲團

紅磚布丁邀請民眾們吃完壽司不忘吃甜點，證件為「哈密瓜」的幸運朋友，將一口氣可吃遍最新季節限定的哈密瓜布丁、傳統焦糖烤布丁、桂圓黑糖烤布丁、鮮奶布丁、巧克力布丁、元氣布丁，以及最具話題性的安平店限定絲柔布丁，多達20~30種口味，依照季節性推出。

秉持熱情的台南人精神，業者粉絲團加碼推出，3/31日前出示五月天臺南場購票證明或票根享全系列商品95折優惠、哈密瓜姓氏大調查粉絲頁活動內按「哈」超過3000人，再加碼抽出哈密瓜布丁禮盒一組，直接宅配給幸運粉絲。

圖／擷取自紅磚布丁粉絲團

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