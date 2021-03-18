喝得到鳳梨＋葡萄果肉！麻古茶坊「金鑽鳳梨葡萄波波」新口味，還推「金鑽鳳梨梅蜜」鹹酸甜滋味

手搖控揪小夥伴開喝時間到！主打在地好茶的「春陽茶事」為歡慶三週年，特別於3/19品牌日祭出「全品項買一送一」，完成指定打卡步驟即享超值優惠，讓粉絲可以平價喝任一喜愛的飲料，不論是經典古早味、熱銷款還是

2021-03-16 10:22