喝得到鳳梨＋葡萄果肉！麻古茶坊「金鑽鳳梨葡萄波波」新口味，還推「金鑽鳳梨梅蜜」鹹酸甜滋味
近期全台掀起吃鳳梨熱潮，手搖飲品牌為了力挺台灣鳳梨，紛紛推出鳳梨系飲品。超人氣「麻古茶坊」即日起部分門市開賣金鑽鳳梨飲品系列，鳳梨尬葡萄的酸甜滋味絕對必喝。
麻古茶坊一口氣推出兩款金鑽鳳梨手搖。「金鑽鳳梨葡萄波波」將新鮮金鑽鳳梨與酸甜梅蜜尬成綿滑冰沙，添加葡萄果粒增添風味，一次享受鳳梨與葡萄果肉的絕妙滋味；另一款則是麻古茶坊「經典梅蜜系列」升級版的「金鑽鳳梨梅蜜」，以經典自製梅蜜搭配多汁香甜金鑽鳳梨，鹹酸甜的梅汁襯托陣陣鮮果香，清爽解膩又帶多層次風味，好滋味絕對一試傾心。
「金鑽鳳梨葡萄波波」、「金鑽鳳梨梅蜜」兩款金鑽鳳梨手搖飲即日起於全台28間麻古茶坊門市搶先開賣，3/22起全台門市全面開喝。
麻古茶坊「金鑽鳳梨系列」販售資訊
售價：
金鑽鳳梨葡萄波波/ 中、南部售價NT$70；北部售價NT$75
金鑽鳳梨梅蜜/ 中、南部售價NT$60；北部售價NT$65
販售日期：
3/18起28間門市搶先開賣、03/22起全台門市供應
搶先開賣28間門市如下：
雙北門市：大安信義、信義永吉、內湖科學園區、延吉、通化、市府、信陽、中和員山、 板橋中山 台中門市：大里中興、河南、勤美美村
桃園門市：統領百貨門市 台南門市：民族、崇德、公園
高雄門市：裕誠、崇德、大發、大寮鳳林、華夏、天祥、小港漢民、富國、明誠、瑞豐、 林園、林園北
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