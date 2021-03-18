連5週「第二杯半價」開喝！十杯Spade Tea新推「春日台茶」最強小農鮮奶茶系列

奶茶控一路開喝到4月囉！主打嚴選牧場直送小農鮮奶、在地好茶的飲料店「十杯Spade Tea」，2021宣佈聯手百年老字號茶廠「台灣農林」打造夢幻系新品，並於即日起推出「春日台茶」純茶與鮮奶茶系列飲品優惠，連續五週可享指定品項天天現折5元，週五則有「第二杯5折」活動，這週下班就能衝！

圖／台灣農林提供

十杯茶飲強調選用本土優質茶葉、小農鮮奶調配精選好茶，此次攜手著名茶廠「台灣農林」研發最新「春日紅茶」、「春日牧奶茶」，嚴選來自屏東老埤農場、台茶18號手採紅玉紅茶，混入小農牧場鮮乳，為店內招牌牧奶茶再添一力作，單喝純茶則可更為明顯感受薄荷香與焦糖韻味。即日起至3/28為止每日到店可享5折優惠，週五則可第二杯半價。

圖／台灣農林提供

而截至4/18為止，每週到店都可享有「春日台茶」系列好康，8款飲品輪番上陣，當週享指定飲品現折5元，週五當日則可享精選台茶「第二杯5折」，不論奶茶控還是喜愛喝茶的粉絲，都可以把握機會品好茶。

十杯優惠活動

優惠品項 即日起至3/28：春日牧奶茶、春日紅茶3/29至4/04：金萱牧奶茶、金萱烏龍茶4/05至4/11：桂花清牧奶茶、文山清茶4/12至4/18：鐵觀音牧奶茶、沉香鐵觀音 優惠方式： 當周精選牧奶茶/純茶，皆折五元；每周五當周精選牧奶茶/純茶第二杯半價

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