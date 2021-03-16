窗外就是整片關渡平原！陽明山「隱世咖啡廳」可賞夕陽雲海　喝杯咖啡超忘憂　

陽明山的好風光被視為是台北人的後花園，山上一年四季都精彩，每逢周末假日吸引為數不少的民眾上山放鬆，散步走走也好、在制高點處俯瞰台北市景也不錯，或是選家寧靜的咖啡廳小憩片刻，都能感受到山中遠離塵囂的輕鬆自在。

圖／山上聊官方IG

「山上聊」是一家位於陽明山上的私密咖啡廳，隱身在陽明書屋前的小巷子內，地點隱密有如置身在世外桃源般的隱世氣氛。咖啡廳店內裝潢簡約平凡，輔以木質地板與木質家具點綴增添質感。店內擺放不少文青展示品與畫作，牆邊陳列許多書籍提供上門的顧客靜靜閱讀，舒緩的音樂環繞於耳，種種細節環環相扣彷彿讓時間也跟著慢了下來，心境也能徹底放鬆。

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店內窗邊位置的風景相當遼闊，制高處與大片玻璃窗可一覽整個大台北景致，隨著山上天氣的變化，窗外風景變成一幅千變萬化的大師級畫作，且白天夜晚都有不同風情，白天可眺望關渡平原、傍晚時可賞夕陽美景，看著窗外壯麗的風景，好像所有煩惱都可以暫時放下了。除了室內座位，二樓與戶外也有提供少量座位，品嘗下午茶時，也能吹吹風放鬆心境。

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山上聊菜單提供多元化的餐點享用，飲品部分以手沖咖啡品項為最大宗，網友普遍評價「價格偏高，但風味絕佳，值得一嘗」；多款手作甜點也廣受好評，有視覺味覺都滿分的少女系蛋糕、大小朋友都愛吃的甜蜜鬆餅等。如果你是貓奴也非常適合來此坐坐，店主飼養的貓咪不時出沒陪伴大家度過一個慵懶午後。

圖／IG網友kelly19890201授權

山上聊

地址：台北市北投區竹子湖路3-17號

電話： 0228615766