蓮霧手搖喝過沒？鶴茶樓新推「蓮霧綠茶冰沙」還享「買1送1」
全台各大飲料品牌每季因應時節研發新品，主打好茶的鶴茶樓此次選擇盛產期的「台灣黑珍珠蓮霧」為主人公，打造全新粉色系的蓮霧手搖，更於3/20上市首日推出買一送一活動，粉絲們勿錯過！
鶴茶樓新推創意十足的「蓮霧蘭香綠茶」，品項採用清甜多汁「台灣黑珍珠蓮霧」打製成冰沙，混入蘭香綠茶茶湯，調和出色澤粉嫩的春季新品，視覺吸睛之餘，味道香甜且口感綿密，為3月新亮點，3/20起於全台鶴茶樓門市開賣。而當天也有一日限定的買一送一好康，凡購買蓮霧蘭香綠茶，即送相同容量果香系「藝伎紅茶」一杯，入口可感受淡淡水蜜桃香氣，一人獨享兩杯喝起來也無負擔。
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