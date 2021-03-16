一日限定！春陽茶事祭「全品項買1送1」　珍奶、烏龍茶系列近40款手搖任選

手搖控揪小夥伴開喝時間到！主打在地好茶的「春陽茶事」為歡慶三週年，特別於3/19品牌日祭出「全品項買一送一」，完成指定打卡步驟即享超值優惠，讓粉絲可以平價喝任一喜愛的飲料，不論是經典古早味、熱銷款還是新品都不設限，近40款口味任選。

圖／春陽茶事提供

以烏龍茶系列最為知名的春陽茶事，推出一日活動快閃，3/19當天12點至晚間8點，只要追蹤官方社群並出示標記「#春陽茶事」的臉書或IG頁面，不限貼文或動態，到店購買2杯同品項、容量的飲品，即享買一送一優惠。

圖／春陽茶事提供

人氣前五名飲品檸檬蜜烏龍、黑糖珍珠鮮奶、冬瓜檸檬粉條、桂花蜜烏龍或春陽烏龍皆適用，想嘗鮮酸甜新品「覆盆子烏龍」也沒問題。每人限購一組，電話自取、外送預約不參與活動，活動結束時間以排隊隊伍最終消費者為最後點單名額。

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