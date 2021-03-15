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抹茶控激推！全新口味「小美珍珠抹茶雪糕」搶先登場，一支23元欠囤貨

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@jyun791004授權
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抹茶控又有夢幻級冰品能夠嚐鮮！小美冰淇淋「黑糖珍奶雪糕」、「珍珠布丁雪糕」為網路話題爆棚的人氣冰棒必吃，去年因應與「天仁茗茶」的聯名冰淇淋備受歡迎，也加推「913茶王珍珠雪糕」，讓更多人能隨手吃甜點。如今小美雪糕系列再度新推抹茶新口味，以招牌珍珠雪糕結合宇治抹茶，苦甜風味深受好評，即日起可於全聯福利中心購入。

美食部落客日前發現了這款雲霧系「小美珍珠抹茶雪糕」，新品採用濃郁的宇治抹茶，尬上彈牙的黑糖珍珠，口感豐富，而稍有苦味的抹茶中和了甜度，味道不甜膩。值得一提的是，雪糕內的珍珠量意外地多，讓她盛讚整體風味佳，值得入手。全聯一盒4入92元，平均一支23元，絕對是衝一波囤貨好時機！

圖／IG@jyun791004授權
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抹茶 冰品 甜點

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