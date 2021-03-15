抹茶控激推！全新口味「小美珍珠抹茶雪糕」搶先登場，一支23元欠囤貨

礙於疫情干擾，不少遊客的境外旅遊計畫全數泡湯，在國境封解前就只能藉由異國料理過過偽出國乾癮。有著日本人文化象徵的富士山是造訪東京必朝聖的景點之一，河口湖周邊的富士山美食更是飽覽富士山之美後必須品嘗的在地美好滋味。小編今天就來盤點全台「富士山造型美食」5選，不只在網路上擁有超高討論度，討喜的外觀更添享用樂趣，下次出遊不妨用舌尖來一趟富士山登山之旅，用美食環遊世界！

2021-03-15 15:35