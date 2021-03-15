甜點界登山指南！全台「富士山造型甜點」5選　雞蛋糕、吐司、冰品變身富士山全想吃

礙於疫情干擾，不少遊客的境外旅遊計畫全數泡湯，在國境封解前就只能藉由異國料理過過偽出國乾癮。有著日本人文化象徵的富士山是造訪東京必朝聖的景點之一，河口湖周邊的富士山美食更是飽覽富士山之美後必須品嘗的在地美好滋味。小編今天就來盤點全台「富士山造型美食」5選，不只在網路上擁有超高討論度，討喜的外觀更添享用樂趣，下次出遊不妨用舌尖來一趟富士山登山之旅，用美食環遊世界！

金帛手製

圖／金帛手製官網

「Kinber 金帛手製」以販售多元口味的生乳捲在網路上廣受好評，除了網購商品深受消費者喜愛外，在台中的兩家實體門市分別還販售門市限定款甜點，如聖代、鯛魚燒、霜淇淋等也是非常值得一試。金帛手製最廣為人知的產品就是外觀有如富士山造型的生乳捲內餡，陸續推出像是「抹莓富士山生乳捲」、「壺茶生乳捲」、「瑰蜜美人山型捲」口味，其口感清爽滑順卻帶出濃郁風味的生乳捲不只好吃也好拍。

圖／金帛手製官網

富士先生雞蛋糕

圖／IG／Mr. FUJI 富士先生

平凡的小吃以特殊造型包裝就成了好吃又好拍的街頭美食！高雄人氣餐車「富士先生雞蛋糕」在當地頗有名氣，老闆與闆娘兩人2020年初在高雄街頭擺攤，其販售的造型雞蛋糕像是一座圓滾滾的富士山，不只雞蛋糕的山形輪廓討喜，雞蛋糕頂部還會灑上糖粉，像極了富士山積雪後的白頭風貌，非常有意思。富士先生雞蛋糕過去曾推出抹茶、黑糖、草莓等多款口味，在社群網站上頗具知名度。富士先生雞蛋糕不定時出沒在高雄街頭，相關擺攤消息可查詢臉書粉專。

圖／IG／Mr. FUJI 富士先生

圖／IG／Mr. FUJI 富士先生

三牧田麵包專門店

圖／三牧田麵包專門店臉書粉專

日本生吐司接二連三來台展店，其口感絲滑且富有彈性的口感深受台灣消費者喜愛。除了「嵜本SAKImoto Bakery」等知名品牌的生吐司外，台灣品牌也跟上這股炫風，紛紛推出相關商品搶攻生吐司商機。「三牧田麵包專門店」是位於台中中興大學周邊的人氣麵包商行，店內最熱銷的商品就屬富士山造型吐司，強調採用日式工法、選用日本原裝進口麵粉與鮮乳製成，其口感鬆軟綿密、香氣十足。除了生吐司外，還有富士山磅蛋糕也是人氣商品之一，甚至是不少外地遊客指名必買的台中伴手禮之一。

圖／三牧田麵包專門店臉書粉專

圖／三牧田麵包專門店臉書粉專

地址：台中市南區南門路84號

小島日和

圖／IG網友tiffany.1103授權

宜蘭羅東人氣冰品店「小島日和」可是從2017年開幕至今都擄獲不少網美的心！小島日和店內裝潢走溫馨可愛路線，用餐環境乾淨，日式風格吸引不少年輕人上門。小島日和販售多款口味的冰品，最受歡迎的打卡品項就屬外觀透出清涼感的「藍色富士山」。店家在透明的刨冰上淋上法國藍柑橘淋醬與優格，頂部再放上一球香草冰淇淋，口感豐富清爽又消暑，是到羅東旅遊必吃的打卡美食之一。

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段208號

圖／IG網友tiffany.1103授權

有吉可樂

圖／IG網友jl___i29.8.6miss授權

台南「有吉可樂」是當地頗具人氣的日式咖哩、丼飯專賣店，除了料理美味外，餐點落在百元出頭的親民價格深受學生族群喜愛。有吉可樂販售的鹹食以「唐揚雞咖哩飯」、「招牌可樂餅」討論度最高，網友紛紛給予「無雷」、「保證好吃」、「唐揚雞必吃」等極佳好評，而吃飽飯後來一杯清透漸層藍的「藍色富士」更成了一種用餐儀式。店主巧妙將蘇打汽水與奶蓋結合，外型像極了白頭風貌的富士山，其口感清爽又有奶蓋的濃郁香氣，是款飯後必點的飲品。

圖／IG網友jl___i29.8.6miss授權

圖／IG網友snow__0718授權

圖／IG網友snow__0718授權

地址：台南市永康區中山南路134號

延伸閱讀：

．秒殺程度不輸演唱會！4家預約制「神秘私廚甜點店」 爆漿抹茶塔必吃、有貓咪作陪

．肉桂控的天堂！台北5家「肉桂捲咖啡廳」討論度最高

．專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」