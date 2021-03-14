秒殺程度不輸演唱會！4家預約制「神秘私廚甜點店」　爆漿抹茶塔必吃、有貓咪作陪

什麼樣的甜點店居然像演唱會門票一樣難搶？近期預約制甜點越來越盛行，因為一次接待客人少，除了能擁有用餐舒適度外，各式獨家的甜點盤的高品質也是相當優秀！

烤蘋果派的方法

這家數一數二難搶的私宅甜點店，需準時於每個月15號私訊粉專，才有機會吃到。隱身在住宅中，一次也僅接待兩組客人，因此相當寧靜，非常適合慵懶的窩在店內角落。必點的招牌蘋果派，圓圓小巧的外表點綴著兩片蘋果片，餅皮烤的香酥，搭配香草冰淇淋。焦糖海鹽醬的鹹味，則是中和了蘋果派的甜膩感，口味平衡。季節三種迷你甜點盤，會依照季節變換菜單，每次來都能吃得到不同驚喜！

圖／烤蘋果派的方法官方臉書粉絲團

圖／烤蘋果派的方法官方臉書粉絲團

店家資訊

地址：信義安和捷運站附近（預約成功後，會以訊息告知詳細地址）營業時間：13:00-17:30 電話：0921-949-887預約方式：私訊烤蘋果派的方法臉書

巷弄裡的貓咪

位在桃園青埔的住宅區內，悠閒生活感的氛圍，就像到朋友家作客一樣舒服，邊享用甜點還有五隻貓咪作陪！甜點盤套餐共有三種品項，三月提供櫻花盛開杯、抹茶達克瓦茲、檸檬糖霜奶油蛋糕，每個月都會更換餐單，隨時再訪也不會膩。鄰近高鐵站，也可順遊附近景點Xpark、IKEA，來場桃園一日遊。

圖／巷弄裡的貓咪官方臉書粉絲團

店家資訊

地址：桃園市中壢區民溪三路135巷87號營業時間：每月營業時間詳見店家FB預約方式：私訊巷弄裡的貓咪臉書

甜手心

過去以快閃擺攤為主的「甜手心」，2020年底全新以私人工作室姿態新開幕。內用以套餐為主，可自行選擇一或兩份的自選點心、現烤溫點心與飲品。經典招牌的「抹茶香檸起司塔」，獨特的玫瑰花外型超級吸睛，抹茶餡與檸檬的香氣融合的好滋味，是店內必點招牌。另外也有預定自取的選擇，同樣要記得預約以免向隅。

圖／IG甜手心官方帳號

店家資訊

地址：100台北市中正區濟南路二段4-1號營業時間：1300-1900(週末)預約方式：私訊甜手心 IG粉絲團

Icookforfun

抹茶控注意！這家由香港人老闆經營的私宅甜點工作室，吃得到超濃郁抹茶品項，每月只開放兩天，快來把握機會朝聖吃起來。店裡甜點都以抹茶為主角，使用的是小山園抹茶粉，難怪每個品項都充滿濃郁茶味也不會過甜。其中新品「Berliner甜甜圈」內餡可選抹茶或焙茶餡，Q彈有嚼勁外還會爆漿。Icookforfun需線上預訂的茶味貝果也很受歡迎，共有抹茶貝果、焙茶貝果、伯爵茶貝果等不同口味。茶香與苦甜內餡完美結合，每次開單都秒殺，可關注店家IG將不定期開放搶購。

圖／IGIcookforfun官方帳號

店家資訊

地址：蘆洲三民高中站訂購方式：不定期開單，IG表單填單預約方式：私訊icookforfun IG粉絲團

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