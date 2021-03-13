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全台都買得到了！CoCo「星空葡萄」夢幻登場，加推草莓手搖＋奶蓋好欠喝
連鎖飲料品牌CoCo都可2月曾於限定門市推出新春開運版的星空系列手搖，其中最強視覺「星空葡萄」嚴選巨峰葡萄製成甜蜜冰沙，搭配奶蓋超夢幻，引發嘗鮮潮。之前只在特定39家店面喝得到，如今官方特別選在白色情人節於全台上市，還加碼「星空莓莓」，讓粉絲們爽喝絕美飲品。
備受好評的「星空葡萄」即將於3/14起於全台販售，以巨峰葡萄果肉為本體，每口吃得到葡萄顆粒與Q彈波波晶球，加上葡萄果汁冰沙與芝士奶蓋，獨特鹹甜組合碰撞出新滋味之餘，鮮艷的紫紅系外觀也十分搶眼。而本次CoCo加碼推出期間限定「星空莓莓」，採用草莓及蔓越莓手工熬煮成莓果醬，混入白桃莓果冰沙，莓果粒與波波晶球增添咀嚼感，還有濃郁奶蓋形成多層次口感，療癒指數高，粉嫩色系作為打卡夯品超吸睛，大家趁著這個假日快開喝誘發少女心的飲品吧！
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