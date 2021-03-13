全台都買得到了！CoCo「星空葡萄」夢幻登場，加推草莓手搖＋奶蓋好欠喝

連鎖飲料品牌CoCo都可2月曾於限定門市推出新春開運版的星空系列手搖，其中最強視覺「星空葡萄」嚴選巨峰葡萄製成甜蜜冰沙，搭配奶蓋超夢幻，引發嘗鮮潮。之前只在特定39家店面喝得到，如今官方特別選在白色情

2021-03-13 17:14