GODIVA霜淇淋新品到！2021首款「紫薯紅豆」限量新口味　尬黑巧克力、粉色奶昔好夢幻

GODIVA霜淇淋新品到！繼白色情人節專屬「手製草莓巧克力」快閃開賣，GODIVA即日起推出2021首款新口味「紫薯紅豆」，打造2款季節限定霜淇淋，再加碼紫薯紅豆風味奶昔，夢幻視覺與滋味準備攻佔粉絲味蕾。

圖／GODIVA提供

GODIVA每季推出的聯名霜淇淋、特色口味都引起鐵粉嚐鮮，今年以紫薯紅豆為主打，由GODIVA巧克力大師Chef Sebastien Bauer出手，強調顛覆既有巧克力風味，嚴選紅豆及紫薯，搭配香草白巧克力，粉色外表美度升級。而除了「紫薯紅豆黑巧克力霜淇淋」、「紫薯紅豆霜淇淋」，品牌同步推出「紫薯紅豆風味奶昔」，入口沁涼無比。

圖／GODIVA提供

全系列售價200元，即日起限量上市，售完為止，其中一併提供霜淇淋、奶昔的限定門市含台北遠百信義A13、GODIVA 生活形象店、新北板橋大遠百、林口三井、台北遠東巨城購物中心、台中大遠百Top City、桃園華泰名品城等，北部人先衝。

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