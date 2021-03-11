跟海神哥共遊Xpark！ COMEBUY 攜手聯名 Xpark 推「海神系列茶」，憑發票抽100張入場券

受疫情影響沒法出國很鬱悶嗎？知名連鎖飲料店「COMEBUY」今年邁入第20周年，攜手日本知名水族館「Xpark」推出傳奇經典茶飲「海神」系列茶/奶茶，讓大家喝好茶還能感受大海生物悠游的愜意。凡於活動期間2021年3月16日至4月30日至全省COMEBUY門市消費經典海神或海神奶茶(L杯)任乙杯，憑消費發票即可登入專屬活動頁面抽獎，總共100名幸運得主，有機會抽中市值550元門票乙張，數量有限，抽完為止唷！

圖／COMEBUY提供

COMEBUY今年邁入第二十年，有許多經典茶飲創造粉絲無數的風味記憶，最新傳奇的「海神」系列茶飲，擁有經典「海神」風味、獨特「蜜香」清爽，以較為清爽的日式煎茶調製烘焙，每口喉韻間帶有獨特淡淡蜂蜜清香，讓香醇中更具獨特的水果芬芳，另有奶茶特調雙享受。更在今年海神檔期推出，象徵海神的吉祥人偶「海神哥」，如同二十年一直堅持做出每杯現點、現泡、現萃的好茶，未來將針對可愛的海神哥，打造一系列周邊商品要回饋支持的粉絲們。

2020年底，首次由日本橫濱八景島海島樂園，來桃園打造的「八景島水族館 Xpark」，是台灣新型態的都會型水生公園，開幕後就立即成為大家爭相前來的超高人氣打卡景點。如果還沒有體驗過海底世界夢幻的驚喜，這次就讓COMEBUY經典「海神」帶你走入Xpark。3月16日至4月30日至全省COMEBUY門市消費經典海神或海神奶茶(L杯)任乙杯，憑消費發票即可登入專屬活動抽獎頁面(https://lihi1.com/kdopz)，填寫抽獎資料就有機會抽中市值550元門票乙張，總共100名幸運得主！

圖／COMEBUY提供

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COMEBUY 檔期推薦

1. 海神(L杯) $40元

2. 海神奶茶(L杯) $55元

滿足加料推薦「搖果樂」 $10元(豐富層次包含：珍珠+荔枝凍+椰果)



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