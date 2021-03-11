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乳酪控快衝！爆漿「八蒜包」快閃台北，融入乳酪、自製濃湯醬熱烤必吃
日前造成轟動排隊超過30分鐘以上的超夯「八蒜包」快閃台北啦！超過巴掌大小的圓形法式軟麵包配上獨特大蒜醬料與乳酪，簡直麵包界的Top1首選，即日起至3月底在台北統一時代百貨B2舉辦快閃店活動，要買要快喔！
八蒜包其實是由「懿品乳酪菓子手造所」特製研發而成，總店在高雄市青海路一帶，主要販售各式乳酪蛋糕、捲蛋糕、太妃夏威夷塔、乳酪土鳳梨酥與伴手禮盒等等。而特製研發的「八蒜包」一推出就造成大轟動，並已逐漸在全台各大百貨舉行快閃門市，甚至有網友表示排隊需要排30分鐘才吃得到。
而八蒜包的主要成分包含法式軟麵包、奶油、大蒜濃湯醬、美式乳酪與帕瑪森乳酪。製程從八切分塞入乳酪與浸泡大蒜濃湯醬，再烘烤呈酥脆的金黃色，最後再塞入冰涼的乳酪，飽滿起司奶油配上大蒜撲鼻的香氣，外酥內軟的滑順口感，真的讓人一吃就愛上。
即日起至3月31日在台北統一時代百貨B2舉辦快閃店活動，單顆售價85元，活動時間有限，想要嚐鮮的民眾，務必及早前往排隊，以免向隅，快揪團一起快閃吃起來吧！
「八蒜包」台北快閃店活動
時間：即日起至3月31日
地點：統一時代百貨 B2F
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