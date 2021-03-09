只賣3天！GODIVA「手製草莓巧克力」回歸了　大湖草莓裹上GODIVA巧克力超欠吃

這就是戀愛中的酸甜滋味！白色情人節即將到來，又到了表達心意的時節，GODIVA「手製草莓巧克力」將於情人節前夕回歸，一整顆嬌豔欲滴的新鮮草莓裹上GODIVA72%的苦甜巧克力，酸酸甜甜又帶有微微苦澀味的多層次風味，像極了愛情！

GODIVA「手製草莓巧克力」嚴選大湖草莓，外層裹上GODIVA苦甜巧克力，酸甜苦澀的滋味像極了愛情。 圖／GODIVA提供

GODIVA白色情人節限定商品「手製草莓巧克力」將於3/12於全台限定門市回歸，嚴選大湖新鮮草莓，外頭裹上濃郁且帶有微微苦澀風味的72%苦甜巧克力，芳香緩緩縈繞在唇齒間，完美表達戀愛時的酸甜滋味，令人一試傾心。

除了「手製草莓巧克力」外，GODIVA同樣準備兩款應景的草莓巧克力商品。「草莓奶油風味白巧克力」以草莓邂逅香草風味的組合，外裹白巧克力，每一口都綻放誘人的曼妙滋味；「草莓荔枝慕絲牛奶巧克力」則以牛奶巧克力外殻內加上草莓及荔枝配搭成的白巧克力慕絲，甜而不膩香氣十足。

另外白色情人節活動期間 ( 3月9日至3月14日)，購買指定情人節心形禮盒還享有9折優惠。 GODIVA三款應景草莓巧克力送給愛草莓的她，絕對是款充滿心意的禮物。

GODIVA「草莓奶油風味白巧克力」與「草莓荔枝慕絲牛奶巧克力」。 圖／GODIVA提供

GODIVA「手製草莓巧克力」販售資訊

販售期間：3/12～3/14（三日限定）

價格：2顆裝340元 ; 6顆裝1020元

限定門市：微風廣場、遠百信義A13、新光南西、SOGO復興、京站、SOGO天母、板橋大遠百、微風南京、林口三井、生活形象店、新光三越A8、華泰名品城、新竹巨城、台中新光、台中大遠百、中友百貨、西門三越、南紡購物中心、漢神巨蛋、高雄大魯閣