「白色情人節」5家餐飲優惠！半價喝不要對我尖叫、5折吃晶華栢麗廳Buffet

優惠活動不嫌多！送走了2/14西洋情人節，白色情人節立馬尾隨而來，今天為大家盤點5家人氣好康，有伴的人可以吃喝一波歡慶節日，單身的人也能省錢獨享美味，用小確幸犒勞自己。

不要對我尖叫：3/12至3/14「原味可可牛奶半價」

圖／不要對我尖叫提供

因應3月白色情人節，手搖飲「不要對我尖叫」特別推出為期3日的「軟心存在」半價活動，3/12至3/14活動期間到全台門市購買「原味可可牛奶」，使用限定版手拿牌拍照，完成打卡臉書或上傳至IG限動並標註店家，即可用30元購入原價60元的甜蜜手搖。數量有限，兌完為止。

圖／不要對我尖叫提供

不要對我尖叫可可系列主打嚴選國外進口的100%高級可可粉，純正的木色融合牛奶後不僅色系療癒，味道亦符合大小朋友的口味。而品牌也打造了「玫瑰可可牛奶」與「桂花可可牛奶」，準備讓大家少女心爆發。

珍煮丹：3/14當天「莓果新品85折」

圖／珍煮丹提供

珍煮丹以草莓、桑椹、藍莓三款莓果為基底，新推 「櫻紅莓果紅茶」與「初雪莓果雪沙」 兩款初戀系飲品，並於白色情人節釋出活動，只要加入品牌LINE官方帳號好友，3/14當天至珍煮丹全台門市購買「初雪莓果雪沙」或「櫻紅莓果紅茶」任一杯，即享85折優惠。「初雪莓果雪沙」一般門市售價65元，「櫻紅莓果紅茶」為50元，百貨門市飲品價格高5元。

圖／晶華提供、晶華酒店官網

台北晶華酒店內人氣吃到飽餐廳「栢麗廳」早前於西洋情人節祭出 「Lady's Month」活動 ，女客人不限平假日、每日晚上8點後入場，即可5折開吃，最高現省790元。活動持續進行中，截至3/14止都適合大吃一頓。

頂呱呱：即日起截至3/31「憑券享買1送1」

圖／頂呱呱提供

頂呱呱3月祭出 電子優惠券 ，3/31前每天11:00至17:00期間，凡至全台門市出示相關圖片，即可享買一送一、99元套餐指定優惠。其中「買一送一」選項含大包地瓜薯條、5入阿勇雞塊、35元飲品、2入甜甜包品項，另有5款套餐均一價99元，每份均附1杯35元飲品，百元有找也能下午茶吃飽飽。

圖／頂呱呱提供

提醒大家同品項限購一份，不適用於外送服務、APP預約點餐且不得與會員卡、抵用券及其他任何優惠合併使用。而雞腿控也有專屬好康，凡下載TKK APP，註冊即贈原味雞腿兌換券，限量十萬張，數量有限贈完為止。

禾間糧倉：即日起至3/21「身份證對中3個2牛排免費吃」

圖／禾間糧倉官方臉書

台中草悟道早午餐店「禾間糧倉」釋出 身份證對對碰 ，3/21前凡對中3個2，按讚官方粉絲團或追蹤IG，即可免費獲得一份「禾間炙烤嫩汁牛排」，活動全天適用，不吃牛的人也可更換成香酥魚排或香煎松阪豬，成為近期話題度最高的促銷活動。每個證件限贈一盤單點嫩汁牛排，每桌只要點購2份主餐，即可送一份牛排，4份主餐則可送2盤，超適合情侶檔或在親朋好友聚餐加菜。

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