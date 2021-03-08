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3/10開喝！一芳水果茶「買1送1」、珍煮丹超美「感官花園」法式甜點手搖登場

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

手搖控3/10就出發！一芳為歡慶5週年，特別推出一日限定招牌水果茶「買一送一」活動；而前陣子才新推莓果系列新品的珍煮丹，3月同步聯手法式甜點品牌SEASON，打造網美系「感官花園」手搖，準備洗版各大社群版面。

一芳水果茶：5週年優惠買一送一

圖／一芳提供
圖／一芳提供

主打新鮮水果茶的一芳，以祕製鳳梨醬混入青茶，打造品牌代表性手搖。而為迎接五週年特別祭出超殺優惠，3/10當天到店購買大杯「一芳水果茶」，即享買一送一，現省65元。每人每次限購一組。數量有限，售完為止。

珍煮丹ＸSEASON：喝的甜點、吃的手搖開賣

圖／珍煮丹提供
圖／珍煮丹提供

珍煮丹此次跨界攜手「SEASON Artisan Pâtissier」設計聯名新品，以SEASON暢銷蛋糕「感官花園」為發想，嚴選錫蘭及日月潭紅茶為基底，調配出滑順的鮮奶茶，再加入綜合莓果醬，上層還有濃郁奶蓋，最後再以噴槍炙燒出黃金焦糖收尾。「感官花園」法式甜點手搖飲整體風味豐富，第一口猶如品嚐焦糖烤布蕾，入口則有酸甜風味及紫羅蘭花香等待，從視覺到味覺都完美體現感官盛宴。每杯售價80元，3/10起至3/31於珍煮丹北北基門市限定販售。

圖／珍煮丹提供
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除了喝的甜點，SEASON主廚洪守成也將珍煮丹經典商品入餡法國傳統甜點達克瓦茲，改造成吃的手搖，製成「黑糖流心」及「泰泰奶茶」兩款限定風味，03/10-03/31於SEASON Artisan Pâtissier敦南旗艦店快閃販售。不僅如此，兩大品牌也合作推出三日快閃現做甜點活動，以珍煮丹招牌黑糖、泰泰飲品為主，延伸成盤式甜點聯名套餐，3/19至3/21限定，每日限量20份，錯過就吃不到啦！

圖／珍煮丹提供
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現做甜點聯名套餐活動資訊
活動日期：03/19（五）- 03/21（日），每日共三個時段
活動時間：11:30-18:00
活動地點：SEASON Artisan Pâtissier 敦南旗艦店（台北市大安區敦化南路一段295巷16號1樓）
活動方式：採事先訂位制，單日限量 20 份聯名套餐。
報名連結：https://reurl.cc/9Zvjzn

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