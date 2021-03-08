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限時一週！漢堡王「薯條巧克力聖代」台灣吃得到 超低銅板價挑戰新吃法
薯條和聖代是快餐界的人氣必點，但是巧克力聖代尬薯條的組合你吃過嗎？漢堡王即日起開賣全新「薯條巧克力聖代」，冷熱與鹹甜的極與極組合，碰撞出新滋味，售價只要49元，銅板價位相當於買薯條送聖代，超值享受快把握！
漢堡王「薯條巧克力聖代」曾於去年在新加坡搶先登場，濃郁的香草冰淇淋淋上巧克力醬，再配上酥脆的薯條，獨特組合成為話題中心，如今免出國在台灣就吃得到。即日起至3/14為止，每天10:30後凡至全台門市，即可以49元購入「薯條巧克力聖代」。店家將會分開提供聖代跟薯條，讓大家隨意挑戰吃法，沾著吃、統統插入冰淇淋再開吃都沒問題。提醒大家台積電、兒童樂園、樹林秀泰門市及外送不參與此活動。
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