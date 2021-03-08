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「草莓控」看過來！伯朗咖啡限定「莓事抹茶」69折必喝，熱烤草莓鬆餅再折30元
伯朗咖啡是大家熟悉的連鎖咖啡廳，這回因應春季的到來，特地推出「莓事系列飲品」與「莓事吃鬆餅」吸引顧客消費，即日起至3月10日，嚐鮮價只要每杯100元，3月11日至月底升級草莓系列只要加購20元！
伯朗每每推出新品就會吸引許多咖啡鐵粉光顧，這回別出心裁推出三款「莓事」系列飲品，包含有「莓事喝抹茶」，把日本愛知縣的抹茶融合鮮奶與莓果香，調製成酸甜滑順的口感；而「莓事喝拿鐵」絕對是咖啡控會愛的，號稱喝了就像在吃「莓果巧克力蛋糕」般，濃郁好喝；最後「莓事喝啵啵」則融合莓果、蜂蜜與檸檬，酸甜口感搭配氣泡水的刺激，非常清爽。
此次限定活動共有三種，活動一為即日起至3月10日限定莓事系列飲品嚐鮮價只要每杯100元（例如莓事喝抹茶原價145元，相當於約69折)；活動二即將於3月11日開跑，至3月31前套餐飲品加購20元，就可升級莓事系列飲品；活動三為即日起至3月31日，任選一杯莓事喝系列飲品加購草莓甜心或「莓事吃鬆餅」，直接現折30元。
值得注意的是，此次活動全台門市皆適用，不過部分門市不配合以上優惠活動，詳情資訊請上臉書或官網查詢。
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