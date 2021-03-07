太美！一禾堂「櫻花豆乳冰淇淋捲」限時優惠先筆記　櫻色柚香沾麵好夢幻

春天迎來櫻花季，如果沒空賞花，大家其實也可透過美食甜點偽出國賞櫻。憑藉「一禾豆乳冰」虜獲不少冰品控芳心的一禾堂麵包本舖，這次推出夢幻系「漬櫻花豆乳冰淇淋捲」，主打日式職人手作烏龍麵「穗科」也打造了多款應景餐點，讓大家秒飛日本，還有可能美到捨不得吃呢！

圖／一禾堂提供

一禾堂3/12起正式新推「漬櫻花豆乳冰淇淋捲」，人氣一禾豆乳冰加入鹽漬櫻花與梔子花製成粉嫩冰品，再撒上紫紅色鹽之花與些許覆盆子果粒，再由海鹽奶油捲麵包盛裝，視覺搶眼之餘，每口都是豐富滋味。新品原價75元，3/12至4/15期間凡到穗科、元禾食堂滿低消，或於一禾堂店內消費滿250元，即可獲得加價購券，以60元開吃季節限定的櫻花豆乳冰淇淋。

圖／一禾堂提供

此外，「穗科」餐廳也釋出一系列餐點，其中「櫻色柚香沾麵」不僅有吸睛的外觀，淡淡的柚子清香與紫蘇風味也極具魅力。而手作「賞花壽司捲」用料豪邁，酸甜鹹風味即可一次品嚐；「櫻雨花餅」則為日系料理店必備道地甜點「水信玄餅」，調入手工黑糖蜜及黃豆粉，甜蜜味道讓人透過舌尖感受櫻花紛飛感。

圖／一禾堂提供 圖／一禾堂提供

門市資訊

穗科手打烏龍麵-忠孝店台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄3號穗科手打烏龍麵-復北店台北市松山區復興北路323號1樓元禾食堂-敦南店台北市大安區敦化南路一段233巷32號1一禾堂麵包本舖-敦南店台北市大安區敦化南路一段233巷34號1樓一禾堂麵包本舖-復北店台北市松山區復興北路323號1樓一禾堂麵包本舖-新光店台北市信義區松壽路11號B2(新光三越A11)

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