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八月堂「買一送一」限時3天！全新二代店3/10開幕，加碼推「買300送260」

聯合新聞網 / 陳信儒
八月堂推出全新二代店，祭出買一送一優惠。 圖／八月堂
八月堂推出全新二代店，祭出買一送一優惠。 圖／八月堂

八月堂買一送一優惠又來了！人氣可頌專賣店「八月堂」邁入4週年，將於3/10推出全新二代店，提供多達20多種口味可頌外，還推出獨家新品，限時祭出買一送一活動，為期三天別錯過。

八月堂二代店獨家新品「千層可頌卷」。 圖／八月堂
八月堂二代店獨家新品「千層可頌卷」。 圖／八月堂

八月堂將於3/10推出全新二代店，地點就位於人潮匯集的統一時代百貨B2，販售的可頌多達20多種，更同步推出獨家新品「千層可頌卷」。千層可頌卷獨家手捲技術創造出酥脆且層次分明的可頌卷，內層包裏輕爽香草卡士達，清爽微甜帶有香濃牛奶香氣，入口輕脆又爆餡的口感讓人難以抗拒，是一款讓人一吃就會愛上的獨家新品。

慶祝二代店開幕，八月堂祭出兩檔促銷活動，首先開幕首三日3/10至3/12可享可頌享買一送一，贈送品項限蜂巢可頌，每日限量100名。另外3/10至3/31消費滿300元即贈送260元優惠券 （使用方式以券上載明為主），可頌迷千萬別錯過難得的優惠活動。

八月堂全新二代店位於統一時代百貨B2，限時祭出買一送一優惠。 圖／八月堂
八月堂全新二代店位於統一時代百貨B2，限時祭出買一送一優惠。 圖／八月堂

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