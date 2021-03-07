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貓奴們注意！日本名古屋「貓咪吐司」快閃信義誠品 「斑馬紋限定口味」全台獨家
來自日本名古屋的超萌貓咪生吐司「Nekonekoshokupan」，去年以可愛療癒的貓咪造型紅遍IG。目前除了位於忠孝新生的台北本店外，3月初也在信義誠品快閃插旗，推出全台獨家的新品「斑馬紋貓咪吐司」。貓奴們快把握限定販售的機會朝聖、吃起來！
這間貓貓吐司店，過去也推出不少限定款商品。這次推出的「斑馬貓咪吐司」以竹炭與牛奶為原料，製作成黑白相間的獨特花紋，超級吸睛！吐司因為不加一滴水充滿濃郁奶香，同時採用日本產小麥，再加上100%百花蜂蜜，難怪每一推出限定口味總是詢問度破表。
現場也有販售其他可愛貓咪甜點，像是貓咪蘋果派、貓爪馬德蓮等貓咪系列甜點，也很值得貓奴們一試！適逢誠品周年慶，凡誠品會員消費滿312元，還能以99元加購「貓咪Eco bag」環保袋，限量100個，換完為止。
「Neko Neko Shokupan」信義誠品快閃店資訊快閃時間：即日起-2021/3/21快閃地點：誠品信義店一樓大廳
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