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「38婦女節」7間優惠必收！超商10元咖啡、CoCo第2杯半價、星巴克買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／編輯攝影、業者提供
圖／編輯攝影、業者提供

為歡慶即將來臨的三八國際婦女節，台灣許多餐飲品牌因應節日祭出優惠，今天為大家簡單盤點這段期間可享有的「超商咖啡、手搖、人氣品牌」共7家優惠，讓人女孩們人手一杯當女王，男生也能趁此機會開喝！

截至3/12：CoCo指定系列「第2杯半價」

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

繼早前推出限定新品「櫻花粉荔」，CoCo這次快閃推出女王節優惠，即日起至3/12憑指定圖片到店購買「莓好戀曲」、「紅豆」系列，即享第二杯半價，長達7天讓大家喝不停。喜愛酸甜口味的人別錯過結合草莓及蔓越莓的少女系手搖，而由蜜紅豆打造的「紅豆烤奶茶」、「紅豆鮮奶烤茶」亦是暖胃必喝品項。一張圖片限兌換乙次，乙次一組，門市優惠不得併用，外送及商場門市不適用此活動。

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

3/8至3/14：拾覺細做輕飲高山青茶「第2杯半價」

圖／拾覺提供
圖／拾覺提供

即日起至3/7凡到全台拾覺門市，購買「金鑽鳳梨凍飲」即享買一送一，而茶控3/8至3/14則有高山青茶「第二杯半價」優惠。

截至3/8：COLD STONE「第2杯50元」

圖／COLD STONE官網
圖／COLD STONE官網

人氣冰淇淋品牌COLD STONE日前限量推出2款偽出國櫻花風的「櫻櫻莓戀」、「甜鹽蜜語」冰淇淋口味。而即日起至3/8，只要憑粉紅相關配件或服飾，至門市購買中杯以上冰淇淋，即享同尺寸冰淇淋第2杯50元好康。提醒大家脆餅、桶裝除外，價低者為加購品項。

3/8限定：OK mart咖啡「第2杯10元」

圖／OKmart提供
圖／OKmart提供

OK mart「週一悠遊咖啡日」為不少上班族的提升選項，這次也將於3/8當天推出一日限定優惠，凡持悠遊付/悠遊卡購買咖啡，到店可享「OK CAFE莊園級咖啡」第2杯10元優惠，品項包含大杯美式、大杯拿鐵。

截至3/9：7-11 CITY系列全品項「第2杯半價」

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

小七狂粉必收！即日起至3/9，7-11推出CITY系列全品項「第2杯半價」優惠，CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶等應有盡有，休假開工都能喝。

截至3/12：星巴克數位體驗抽「全品項買1送1」

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

星巴克「Stay Coffee Together 數位體驗」持續進行中，只要進入指定網頁，完成簡單步驟即可抽全品項買一送一、第二杯半價等優惠，省錢嚐鮮新品。每日兌換時間為11:00至20:00，兌換期間為獲券日後的+2日，最後兌換時間到3/14。

圖／數位體驗活動截圖
圖／數位體驗活動截圖

截至4/14：cama café每週三抹茶新品「第二杯75折」

圖／cama café
圖／cama café

主打現烘咖啡的cama café每週三推出「小周末午後喝茶日」，即日起至4/14的星期三，凡於下午13:00至17:00到店點購新品「茶萃咖啡歐蕾」、「靜岡抹茶小農鮮乳」或「靜岡抹茶小農拿鐵」，不限冷熱或規格即可享有「第二杯75折」。此外，憑cama café APP優惠券，好咖會員可享「茶萃咖啡歐蕾」現折10元，玩咖、大咖會員可享「茶萃咖啡歐蕾」限折15元。

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