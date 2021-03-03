只要20元！IKEA「紅豆霜淇淋」 新口味，加碼推「金黃炸熱狗」酥脆口感必吃

IKEA霜淇淋推出新口味了！IKEA的霜淇淋擄獲不少冰控，除了口味多元外，單支落在20元左右的售價更是佛心，繼上月推出春節應景「桂圓紅棗」口味的霜淇淋後，3月再推新口味「紅豆霜淇淋」，另外還加碼推出金黃炸熱狗棒，最近到IKEA採買家具可別忘了到美食小站走走喔。

IKEA「紅豆霜淇淋」 新口味。 圖／IG網友foodfood_gbd授權

IKEA本月亮相的霜淇淋新口味是大小朋友都愛吃的紅豆口味，除了濃郁的紅豆香氣外，淡淡的奶香味吃得出多層次口感，與其他口味相比，不少網友認為甜度較低，算是一款清爽型的復古味霜淇淋，季節限定販售。

除了紅豆霜淇淋外，IKEA還加碼推出「金黃炸熱狗棒」新品，裹上麵糊的熱狗炸出酥脆口感，單支售價25元，作為下午茶點心不傷荷包份量也剛好！