囤貨了！全家便利商店「咖啡買6送6」只有1天快筆記

上班族、學生族最期待的超商咖啡優惠又來了！全家便利商店「好咖日」將於3/6登場，一日限定祭出美式、拿鐵品項「買6送6」的好康優惠，換算下來等於杯杯半價品嘗，咖啡控把握時間囤貨咖啡！

全家便利商店本月「好咖日」將於3/6登場，當日上午10時透過全家APP商品預售即可享有單品美式、單品拿鐵「買6送6」優惠，且每人不限購買組數，可跨店領取，優惠活動僅只1天，兌換期限至5/31，咖啡囤貨不足的咖啡控趕緊補齊。

全家便利商店好3月「好咖日」活動資訊

期間：2021/3/6上午10:00至23:59一日限定開賣

內容：APP商品預購單品美式、單品拿鐵買6送6，不限購買組數、可跨店領取，兌換期限至5/31。