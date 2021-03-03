身份證含「3、1、4」任2碼，珍煮丹半價喝！初戀系莓果新品3大優惠一次看

手搖控開趴啦！職人飲料品牌珍煮丹3月帶著夢幻系手搖「美麗境界-莓極限系列」登場，並一口氣推出3大優惠活動，包含身份證對對碰「5折」喝、白色情人節專屬優惠等，讓粉絲4月中為止都能一路省錢喝一波，還能打卡高顏值品項！

「櫻紅莓果紅茶、初雪莓果雪沙」新品上市

「初雪莓果雪沙」一般門市售價65元，「櫻紅莓果紅茶」為50元，百貨門市飲品價格高5元。圖／珍煮丹提供

珍煮丹本次結合草莓、桑椹、藍莓三款莓果，特調出綜合莓果醬，以此為基底打造2款值得期待的酸甜滋味。「櫻紅莓果紅茶」主打茶香與果香雙重奏，日月潭的紅茶混入莓果醬營造清新出風味；而具有搶眼視覺的「初雪莓果雪沙」採用特製莓果醬混入招牌雪沙，疊上濃郁厚奶蓋之餘，還加入滑嫩豆花，口感滑順療癒，絕美漸層更是令人少女心爆發，堪稱「初戀的味道」。

新品3大優惠

「初雪莓果雪沙」一般門市售價65元，「櫻紅莓果紅茶」為50元，百貨門市飲品價格高5元。圖／珍煮丹提供

有了「美麗境界-莓極限系列」的初戀系手搖，當然不能忘記情人節活動。珍煮丹於白色情人節釋出「85折」優惠，凡加入品牌LINE官方帳號好友，3/14活動當天至珍煮丹全台門市消費「初雪莓果雪沙」或「櫻紅莓果紅茶」，即享單杯85折優惠。

而3/29至4/5也有長達8天的身份證對對碰，只要身分證號碼對中「3、1、4」任2碼，到店即可用「第二杯5折」購買「美麗境界-莓極限」系列，揪愛人或好友一起嚐鮮。4/12至4/18則有「春日美麗紅白配優惠」接力，活動期間到全台門市消費新品系列，即享組合價100元。

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