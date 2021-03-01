美到捨不得吃！Kinber 金帛手製「瑰蜜美人」新口味，洛神花山型捲好吃好拍

隨著白色情人節腳步逼近，就是要和另一伴一同享用浪漫氣息的粉嫩系甜點。人氣生乳捲專賣店「Kinber 金帛手製」在白色情人節前夕推出期間限定「瑰蜜美人」山型捲，粉粉嫩嫩的外表讓人少女心爆發，每一口都是酸酸甜甜的幸福滋味。

Kinber 金帛手製「瑰蜜美人」自帶仙氣。 圖／Kinber 金帛手製

Kinber 金帛手製以販售多元口味的生乳捲廣受好評，在網路上擁有超高人氣，這回趁著白色情人節前夕推出瑰蜜美人山型捲，以洛神花製作成的淡粉色蛋糕體浪漫又夢幻，生乳餡與少量水蜜桃果泥混拌帶出優雅清香，再以水蜜桃烏龍凍搭配玫瑰花紅寶石巧克力勾勒出經典山型內餡，口感滑順清爽卻帶出其濃郁風味。

「瑰蜜美人」山型捲即日起開始販售，單條售價520元，同時還推出「瑰蜜美人」與經典的「抹莓富士山」限定禮盒組，禮盒優惠價 999元，只販售到3/10，讓你一次擁有兩座山，愛他/她就當他/她的靠山。