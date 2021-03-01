快訊

緬甸政變後首度露面 翁山蘇姬應訊又多一項指控

女山友攀郡大山墜谷罹難 驗屍結果出爐了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃得到櫻桃小果餡！beard papa「粉雪春櫻泡芙」新口味　櫻花櫻桃+卡士達好欠吃

聯合新聞網 / 陳信儒
beard papa櫻花季推出櫻花元素的泡芙，每一口都吃得到櫻桃小果餡。 圖／beard papa提供
beard papa櫻花季推出櫻花元素的泡芙，每一口都吃得到櫻桃小果餡。 圖／beard papa提供

天氣逐漸回暖，粉嫩的櫻花季也跟著到來，除了賞櫻景點外，櫻花甜點更是不能錯過的季節美食。人氣泡芙專賣店「beard papa」新品將櫻花元素放入甜點中，讓吃貨每一口都能感受到春天的溫暖氣息。

beard papa新品「春櫻泡芙」。 圖／beard papa提供
beard papa新品「春櫻泡芙」。 圖／beard papa提供

beard papa本次推出季節限定櫻花口味泡芙，泡芙職人將櫻花+櫻桃果餡拌入鮮奶油中，搭配beard papa四種獨家餅皮，外層酥脆扎實，內餡濃郁細緻綿密滑順，還能吃到櫻桃的小果餡，實在過癮！其中，每日限量30顆又限定店鋪販售的「粉雪春櫻泡芙」光看外表就心花朵朵開，將日式泡芙沾取白巧克力醬後撒上日本櫻花粉，一秒沉浸在粉紅國度裡。

「春櫻泡芙」單顆售價65元、「粉雪春櫻泡芙」單顆售價則為70元，即日起開始販售至3/30，數量有限售完為止。beard papa同步推出花見禮盒組，除了能品嘗到春櫻泡芙的美味外，還能獲得papa小方巾乙條，期間限定想吃要快。

beard papa櫻花季推出櫻花元素的泡芙，每一口都吃得到櫻桃小果餡。 圖／beard papa提供
beard papa櫻花季推出櫻花元素的泡芙，每一口都吃得到櫻桃小果餡。 圖／beard papa提供

泡芙 甜點 櫻花季 賞櫻

相關新聞

美到捨不得吃！Kinber 金帛手製「瑰蜜美人」新口味，洛神花山型捲好吃好拍

隨著白色情人節腳步逼近，就是要和另一伴一同享用浪漫氣息的粉嫩系甜點。人氣生乳捲專賣店「Kinber 金帛手製」在白色情人節前夕推出期間限定「瑰蜜美人」山型捲，粉粉嫩嫩的外表讓人少女心爆發，每一口都是酸酸甜甜的幸福滋味。

吃得到櫻桃小果餡！beard papa「粉雪春櫻泡芙」新口味　櫻花櫻桃+卡士達好欠吃

天氣逐漸回暖，粉嫩的櫻花季也跟著到來，除了賞櫻景點外，櫻花甜點更是不能錯過的季節美食。人氣泡芙專賣店「beard papa」新品將櫻花元素放入甜點中，讓吃貨每一口都能感受到春天的溫暖氣息。

鳳梨凍飲「連7天買1送1」！4家手搖優惠+新品集合：拾覺、CoCo、迷客夏、奎克咖啡

228連假前中後都有優惠手搖喝！今日為大家集結4大人氣品牌的最新品及促銷活動，不論是限櫻定花應景手搖、時下最夯話題「鳳梨手搖」買一送一、草莓季、皇室下午茶應有盡有，讓大家即日開喝到3月。

假日的烤蛋糕／幸福早午餐 酥香濃郁的南瓜起司磅蛋糕

鑲有南瓜和奶油起司的南瓜起司磅蛋糕，一口咬下便能感受層次豐富的口感變化。鮮黃色的南瓜麵糊配上綠色的奶酥，不僅能挑起食慾，同時也讓蛋糕切面更精緻漂亮！

開罐驚喜！角落小夥伴「舒芙蕾鐵罐蛋糕」超萌　大湖草莓、棉花糖口味都好吃 　

開罐驚喜！日本擬人角色「角落小夥伴」呆萌無害的模樣令大小朋友都喜歡，玲瑯滿目的周邊商品更在台日大受歡迎，這次與人氣甜點店「拿破崙先生」合作，變身視覺、味覺雙重享受的「舒芙蕾鐵罐蛋糕」，讓人一拉開鐵罐就先被萌倒。

零食控囤貨了！MUJI無印良品「2020最熱銷零食」TOP10公開，第一名乾濕都涮嘴

日本品牌「MUJI 無印良品」簡約文青的氣質深植人心，販售的商品多元簡單素雅，嘗試提供消費者「回歸生活本質」的可能性，除了服飾、生活家居類商品廣獲好評外，事實上無印良品販售的零食更有不少吃貨追捧。無印良品日前公布2020「最熱銷零食」Top10，從糖果到棉花糖，還有台灣人最愛吃的乾泡麵統統都有，資深MUJI控快來看看你吃過幾樣！？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。