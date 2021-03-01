吃得到櫻桃小果餡！beard papa「粉雪春櫻泡芙」新口味　櫻花櫻桃+卡士達好欠吃

天氣逐漸回暖，粉嫩的櫻花季也跟著到來，除了賞櫻景點外，櫻花甜點更是不能錯過的季節美食。人氣泡芙專賣店「beard papa」新品將櫻花元素放入甜點中，讓吃貨每一口都能感受到春天的溫暖氣息。

beard papa新品「春櫻泡芙」。 圖／beard papa提供

beard papa本次推出季節限定櫻花口味泡芙，泡芙職人將櫻花+櫻桃果餡拌入鮮奶油中，搭配beard papa四種獨家餅皮，外層酥脆扎實，內餡濃郁細緻綿密滑順，還能吃到櫻桃的小果餡，實在過癮！其中，每日限量30顆又限定店鋪販售的「粉雪春櫻泡芙」光看外表就心花朵朵開，將日式泡芙沾取白巧克力醬後撒上日本櫻花粉，一秒沉浸在粉紅國度裡。

「春櫻泡芙」單顆售價65元、「粉雪春櫻泡芙」單顆售價則為70元，即日起開始販售至3/30，數量有限售完為止。beard papa同步推出花見禮盒組，除了能品嘗到春櫻泡芙的美味外，還能獲得papa小方巾乙條，期間限定想吃要快。