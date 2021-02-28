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鳳梨凍飲「連7天買1送1」！4家手搖優惠+新品集合：拾覺、CoCo、迷客夏、奎克咖啡

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

228連假前中後都有優惠手搖喝！今日為大家集結4大人氣品牌的最新品及促銷活動，不論是限定櫻花應景手搖、時下最夯話題「鳳梨手搖」買一送一、草莓季、皇室下午茶應有盡有，讓大家即日開喝到3月。

拾覺細作輕飲「金鑽鳳梨凍飲」買一送一

圖／拾覺細作輕飲提供
圖／拾覺細作輕飲提供

台中發跡的拾覺，於趁著連假接力推出一系列優惠，除了截至今（2/28）日的芭樂檸檬「第二杯半價」，3/1起至3/7到全台門市購買「金鑽鳳梨凍飲」可享買一送一，品嚐純正的在地風味。而喜愛喝茶的人3/8至3/14則可選擇高山青茶，活動期間可用「第二杯半價」入手。

CoCo「櫻花粉荔」即日上市

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

CoCo繼早前推出絕美視覺的「16顆紅寶石櫻桃、巨峰葡萄、蜜橘冰沙」，這次趁著櫻花季再推粉嫩系「櫻花粉荔」，體驗另類追櫻。新品以酸甜櫻花莓果冰沙為基底，搭配經嚴選的荔枝果肉，不僅吃得到香甜飽滿的果肉，加上波波晶球咀嚼感更強烈。上方還會撒上喜馬拉雅山玫瑰鹽，搭配芝士奶蓋，鹹香滋味混入酸甜成為全新組合。每杯大杯售價75元，即日起於全台49家限定門市開賣。

迷客夏草莓季3/2開跑

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏「法式庫莉飲品系列」嚴選大湖香水草莓，手工熬煮成庫莉果漿，顏值味道兼具，每年回歸都備受喜愛，今年選在3/2正式登場。這次除了「草莓庫莉鮮奶」、「草莓庫莉翡綠」，迷客夏首度推出「莓妍多多」，透過草莓庫莉與乳酸多多的結合，融合出酸甜的風味，漸層裸粉色讓人忍不住手機先嚐。而為了回饋粉絲，即日起至3/7凡到迷客夏門市消費，即可預先獲得「法式庫莉草莓系列 熟客嚐鮮券5元折價券」乙張。若為迷點新會員，還享加入禮加碼再送2張「法式庫莉草莓系列 5元電子折價券」。折價券使用日期為3/2起至3/22止。

奎克咖啡ｘTWININGS唐寧茶推新品

圖／奎克咖啡提供
圖／奎克咖啡提供

不定時推出夢幻飲品的奎克咖啡，這回特別攜手英國皇室御用茶品牌「TWININGS唐寧茶」，於3/2至4/30打造限定主題餐點。奎克咖啡選用TWININGS的經典皇家伯爵茶及香甜蜜桃茶為茶湯基底，加入新鮮草莓與蜜桃，製成四款季節新品，包含伯爵香檸雲朵舒舒、香橙蜜桃雲朵舒舒、草莓橙香伯爵茶冰沙、荔香春漾蜜桃茶冰沙。

現場提供「伯爵香檸雲朵舒舒套餐」與「香橙蜜桃雲朵舒舒套餐」，北部售價299元、中南部門市則為289元一套，若3/2至3/20加入奎克LINE@好友，憑電子優惠券消費任一雲朵舒舒套餐，還可再享50元折扣，省荷包享皇室同款下午茶！

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